建準看好各事業群明年成長 水冷板明年Q1量產

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-06 20:14

散熱風扇廠建準 (2421-TW) 今 (6) 日召開法說會，執行副總吳晉賜表示，輝達(NVDA-US)GB200、GB300 已於 9 月開始出貨，帶動第三季營運表現。建準看好，各事業群明年持續成長，同時，水冷板也預計明年第一季出貨。

建準財務長李為仁(左)、執行副總吳晉賜(右)。(圖：擷取自直播)

建準第三季營收 49.3 億元，季增 5.8%，年增 22.4%；毛利率 31.4%，季增 0.9 個百分點，年增 2.9 個百分點；營益率 15.6%，季增 0.3 個百分點，年增 2.7 個百分點；稅後純益 6.9 億元，季增 86.5%，年增 98.9%，每股純益 2.55 元。

建準前三季營收 137.6 億元，年增 27.8%；毛利率 30.5%，年增 2.6 個百分點；營益率 14.5%，年增 3.2 個百分點；稅後純益 15.4 億元，年增 46.1%，每股純益 5.65 元。

建準指出，第三季主要成長動能仍來自伺服器事業群，伺服器營收達 22.6 億元，占整體比重 46.8%，其中，AI 伺服器則為 23.5%，較第二季略微下滑，主因為產品轉換期導致短期占比減少，不過對 AI 的長期需求持正面看法，預期產品迭代完成後，動能可望恢復上行趨勢。

吳晉賜針對 AI 伺服器補充，第三季 GPU 比重由第二季的 20%，提升至 30%，ASIC 則占 70%，持續看好 GPU 及 ASIC 伺服器需求增溫，樂觀看待第四季風扇出貨動能，明年表現也可望優於今年。他並指出，CSP 拉貨動能強勁，並以對轉風扇為主，且有客戶切入高壓產品，可望帶動單價 (ASP) 提升。

至於通用型伺服器，吳晉賜說明，明年市場預估通用型伺服器將成長個位數百分比，建準則期望成長幅度高於市場預期，同時積極進攻非美系客戶，並進一步提升市占。

展望第四季，吳晉賜表示，由於 10 月工作天數少，加上適逢歐美年末假期，預期第四季營運將持平至小幅成長，不過他也強調，隨著輝達產品第四季放量，加上產品組合轉佳，看好毛利率走升，明年更可望優於今年。同時，也看好明年 AI 伺服器、電信設備及車用市場等事業群都將成長。

水冷布局方面，建準指出，包括新北研發中心及中國惠州廠都將於第四季準備完成，12 月底將小批量試產水冷板，並於明年第一季量產，CDU 則在明年上半年取得安規許可後出貨，初期鎖定 Tier 2 與非主流 GPU、ASIC 客戶。

菲律賓廠進度則按原定計劃進行，目前已經開工興建當中，預計 2026 年底完工，2027 年第一季投產。