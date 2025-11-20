國發會：衝刺公建達成率95%！前10月執行額5367億元創18年同期新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-20 10:49

行政院為落實「均衡台灣」及「六大區域產業及生活圈」施政目標，積極推動公共建設計畫，成效斐然。國發會今 (20) 日召開第 135 次委員會議，會中報告指出，截至 10 月底，整體公共建設計畫經費執行數已達 5,367 億元，較去年同期增加近 100 億元，創下近 18 年同期最高紀錄。

國發會：衝刺公建達成率95%！前10月執行額創18年同期新高。（鉅亨網資料照 ）

國發會表示，今年的計畫經費規模更突破 8,000 億元，較去年增加超過 200 億元。國發會主委葉俊顯強調，將力拚經費達成率 95% 的目標，要求各部會務必於年底前加強督導進度，確保工程如期推進，並持續完備六大區域發展基礎建設。

‌



財政部昨（19）日也同步釋出利多，指出今年民間投資公共建設金額上看 2,000 億元，僅次於 2022 年和 2010 年，是歷年第三高，也是近 15 年次高的投資金額。尤其明年還有輝達 (NVDA-US) 來台投資設定地上權的重大案件可期，顯示政府結合民間資源推動公建的策略奏效。

葉俊顯指出，今年 1 月至 10 月多項重大建設已陸續完成，具體展現政府推動公建的決心與成效，包括：

交通升級： 國道 3 號銜接台 66 線增設系統交流道工程全線完工，有效紓解大溪交流道交通壅塞。

能源穩定： 第三座液化天然氣接收站儲槽及氣化設施啟用，可支應大潭電廠每小時 900 噸用氣需求。

民生用水： 烏溪鳥嘴潭人工湖 6 湖區完工，滿足中部約 100 萬人每日用水需求，並有助減緩地層下陷。

文化觀光： 苗栗火車頭園區、新北市美術館、國家鐵道博物館及台灣原住民族文化園區歌舞展演館相繼啟用，提供多元觀光與文化體驗。

葉俊顯強調，未來國發會將持續秉持「如期、如質、如度」原則，結合充實產業投資五大要素（土地、供電、供水、人才及勞工），並配合六大區域發展策略推進，確保公共建設成果加速落實於民眾生活。

在國家科技發展戰略層面，國科會亦於本次委員會議中報告了「大南方新矽谷推動方案」的進度。此方案是「AI 新十大建設推動方案」的重要一環，旨在打造台灣成為「智慧科技島」，更是落實總統「均衡台灣」目標的關鍵策略。

「大南方新矽谷推動方案」以台南沙崙為核心，在嘉義、台南、高雄、屏東等地規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯南部的半導體 S 廊帶。

自行政院 114 年 2 月核定本方案以來，國科會已透過四大策略布局取得多項重要成果：

擴算力： 成功促成輝達 (NVIDIA)、AMD 及鴻海等國內外指標業者，共同組成「臺灣算力聯盟」，以公私協力方式部署算力建設。

鏈場域： 啟動沙崙 AI 創新應用大樓招商，將從沙崙智慧綠能科學城串聯 S 廊帶，形成 AI、機器人、無人載具等領域產業聚落。

展應用： 整合跨部會資源，已推動逾 20 個示範案，並促成 500 家餐飲、醫療照護業者導入 AI 創新應用服務，未來將逐步拓展至製造、零售等百工百業，目標實現「行行有智慧」、「人人用 AI」。