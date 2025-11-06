穎崴10月營收回升至6.8億元 前10月超越去年全年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-06 18:08

穎崴 (6515-TW) 今 (6) 日公告 10 月營收 6.8 億元，月增 2.15%，年增 4.99%，累計前 10 月營收 63.04 億元，年增 28.47%；在 AI 帶動下，穎崴持續配合 AI、HPC、ASIC 等應用客戶出貨，高階、高頻高速產品線產能滿載，10 月營收也持續回升，創下近 7 個月來高點，累計前 10 月也超越去年全年。

穎崴高雄新廠。

穎崴指出，全球 CSP 巨頭持續增加 AI 資本支出，加速半導體產業規模增長，預估半導體產值提前於 2028 年突破 1 兆美元，近期 CSP 業者更是陸續上調資料中心、AI 基礎設施、AI 及雲端相關應用資本支出。

研調機構指出，全球美中各大 CSP 業者資本支出突破 4200 億美元，來到史上新高，AI 應用百花齊放，穎崴聚焦於先進封裝、Chiplets 等高階半導體測試，帶動 AI、HPC 應用穩定出貨，同時 AI、HPC 應用占比維持在 4 成以上。

根據 Trendforce 報告指出，2026 年因來自雲端服務業者 (CSP)、主權雲的需求持續穩健，對 GPU、 ASIC 拉貨動能將有所提升，加上 AI 推理應用蓬勃發展，預計全球 AI 伺服器出貨量年增 20% 以上，占整體伺服器比重上升 17%。