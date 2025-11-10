鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-10 19:37

‌



電子連接器廠貝爾威勒 (7861-TW) 預計將於 11 月 12 日以每股參考價 105 元登錄興櫃，公司今 (10) 日舉辦興櫃前法說，看好明年將持續受惠 AI 伺服器帶動大電流、高速傳輸等高階連接器出貨，營運將穩健成長。

貝爾威勒11/12登錄興櫃參考價105元 明年營運可望持穩成長。(鉅亨網記者彭昱文攝)

貝爾威勒以電子連接器、線束、Pogo Pin (頂針)、FPCA 電路板與金屬射出成型 (MIM) 製造為核心業務。產品應用涵蓋 AI 伺服器、儲能系統、車用電子、通訊設備、筆電、機器人與工業自動化等多元領域。

‌



貝爾威勒目前合作對象包括 Acer、Amazon、ASUS、Dell、HP、Intel、Lenovo、Microsoft、Nvidia 等國際知名企業，並為仁寶、鴻海、英業達、廣達、緯創、緯穎等，全球累計合作品牌超過 1100 家。

在 AI 與高速通訊應用需求推升下，貝爾威勒 2022 年營收 13.52 億元、毛利率 35%、每股純益 2.07 元；2023 年營收 17.43%、毛利率 44%、每股純益 4.34 元；2024 年營收 23.01 億元、毛利率 45%，每股純益 5.86 元。

貝爾威勒表示，近年營運成長動能主要來自 AI 伺服器、大電流、高速傳輸與新能源車應用需求快速擴張，帶動高階連接器產品出貨增加，產品組合持續優化，毛利率穩步提升，推升整體獲利表現穩健向上。

針對明年營運展望，貝爾威勒看好，隨著 AI 伺服器與高速運算架構對高頻高速與高電流穩定傳輸需求快速提升，不管雲端服務商 (CSP)、還是代工廠 (ODM) 的 AI 展望還是很好，公司跟著趨勢走，明年還是會穩定成長。