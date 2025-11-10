貝爾威勒11/12登錄興櫃參考價105元 明年營運可望持穩成長
鉅亨網記者彭昱文 台北
電子連接器廠貝爾威勒 (7861-TW) 預計將於 11 月 12 日以每股參考價 105 元登錄興櫃，公司今 (10) 日舉辦興櫃前法說，看好明年將持續受惠 AI 伺服器帶動大電流、高速傳輸等高階連接器出貨，營運將穩健成長。
貝爾威勒以電子連接器、線束、Pogo Pin (頂針)、FPCA 電路板與金屬射出成型 (MIM) 製造為核心業務。產品應用涵蓋 AI 伺服器、儲能系統、車用電子、通訊設備、筆電、機器人與工業自動化等多元領域。
貝爾威勒目前合作對象包括 Acer、Amazon、ASUS、Dell、HP、Intel、Lenovo、Microsoft、Nvidia 等國際知名企業，並為仁寶、鴻海、英業達、廣達、緯創、緯穎等，全球累計合作品牌超過 1100 家。
在 AI 與高速通訊應用需求推升下，貝爾威勒 2022 年營收 13.52 億元、毛利率 35%、每股純益 2.07 元；2023 年營收 17.43%、毛利率 44%、每股純益 4.34 元；2024 年營收 23.01 億元、毛利率 45%，每股純益 5.86 元。
貝爾威勒表示，近年營運成長動能主要來自 AI 伺服器、大電流、高速傳輸與新能源車應用需求快速擴張，帶動高階連接器產品出貨增加，產品組合持續優化，毛利率穩步提升，推升整體獲利表現穩健向上。
針對明年營運展望，貝爾威勒看好，隨著 AI 伺服器與高速運算架構對高頻高速與高電流穩定傳輸需求快速提升，不管雲端服務商 (CSP)、還是代工廠 (ODM) 的 AI 展望還是很好，公司跟著趨勢走，明年還是會穩定成長。
目前貝爾威勒在台灣、中國、越南都有據點，台灣為全球營運總部，負責研發創新與策略規劃；中國昆山廠為主要量產基地；越南興安廠則於今年投產，成為東南亞重要生產據點。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台達電10月營收573.83億元續衝高 前十月超越去年全年
- 〈成電論壇〉吳敏求：伺服器NOR Flash需求升溫 有看到漲價缺貨現象
- 貿聯Q3雙率衝高EPS13.51元締新猷 前三季賺逾3股本超越歷年全年
- 永擎上市前申購開跑股價再創高 中籤戶有望賺逾18萬元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇