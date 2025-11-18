慧康*-KY明日登興櫃 看好健保組合業務成長動能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-18 17:42

慧康 *-KY(7851-TW) 今 (18) 日宣布，將於明 (19) 日登錄興櫃，執行長鄧居義指出，慧康的商業模式包括健保給付、藥廠合作以及產品銷售，尤其看好旗下健保給付業務長期成長動能，預期明年相關營收有望成長 5 成。

慧康*-KY日本總代表Yuji Nomoto(左一)、執行長鄧居義(左二)、產品和數據分析資深副總賴致光(右二)、市場開發副總鍾文君(右一)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

慧康成立於 2013 年，實收資本額 3.38 億元，每股面額新台幣 5 元，主要投資人包括心元資本、損保控股、美商中經合集團、台杉投資、國泰創投、緯創 (3231-TW) 及和碩 (4938-TW)。主力產品為智抗糖 App、雲端照護平台，以及 Insultrate 易速胰。

慧康指出，智抗糖 App 與雲端照護平台，串聯病患與醫療端，提供血糖、血壓、體重、運動、飲食、胰島素施打劑量與連續血糖監測 (CGM) 等整合管理功能。目前智抗糖 App 全球用戶數達 160 萬名，健康數據達 1.8 億筆。

另外，雲端照護平台則讓醫護人員透過 AI 數據分析，及時提供病患藥物或生活型態調整介入，協助醫療團隊有效進行高血壓、慢性腎臟病、糖尿病前期及肥胖等慢性病管理。

易速胰 Insultrate 為台灣首個獲得 TFDA 核發第二級醫療器材許可的數位療法 (DTx)，並搭載於智抗糖 App，用戶能直接根據醫師處方，在智抗糖 App 收到建議的胰島素施打劑量，目前正在推動該數位療法獲健保給付，預期 2026 年中取得健保給付後，將進一步貢獻健保給付相關營收。

鄧居義說明，健保給付為目前最大的成長動能，且營收占比也是以健保組合專案收入為最大宗，今年上半年健保組合專案比重占 40.4%，其次為藥廠合作專案收入占 35%，醫材相關銷貨收入占 22.1%。

鄧居義表示，2023 年開始拓展日本企業健康保險組合 (Kenpo) 市場，採論質計酬模式，提供當地政府與大型企業個人化、即時的員工健康促進服務，目前已與 MITSIBISHI ELECTRIC、HITACHI、NTT、大阪與橫濱等超過 55 家企業及地方政府合作，相關營收連續 2 年倍增，也是目前健保組合專案營收主要來源。