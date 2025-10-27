東擎科技10/28登錄興櫃 ODM成長與產業復甦雙引擎驅動營運向上
鉅亨網記者吳承諦 台北
和碩集團華擎 (3515-TW) 科技旗下子公司東擎科技 (7710-TW) 將於 10 月 28 日登錄興櫃。東擎專注於工業電腦（IPC）主機板、嵌入式系統及工業級強固邊緣 AIoT 系統平台的研發與銷售，實收資本額為 6.4 億元，興櫃認購價格為每股 180 元。
東擎在 114 年上半年營收已達 8.9 億元，較去年同期成長 12.55%，營運狀況已逐漸回穩。公司近幾年皆維持 35% 以上的毛利率水準，顯示其穩健的營運體質與獲利能力。
東擎在 113 年度營收為新台幣 14 .6 億元，稅後淨利 2.7 億元，每股稅後純益 3.32 元。營收雖受到前幾年庫存去化、高通膨及地緣政治等因素影響，但目前已看到市場需求回溫。
展望未來，東擎受惠於明年 ODM 訂單放量，以及整體 IPC 產業景氣復甦帶動需求向上。公司預期 明年營收及獲利將較今年同期有顯著提升。
東擎將持續深耕全球 IPC 市場，鞏固現有主機板與系統市場，並積極強化軟硬體整合能力，提供應用就緒平台。公司將研發資源延伸至 CARES 五大終端應用市場，涵蓋 Commerce（商業）、Automation（自動化）、Robot（機器人）、Entertainment（娛樂）、Security（安全），致力成為工業邊緣 AI 解決方案平台領導品牌。
此外，東擎也將持續佈局邊緣 AI 運算、工業資安及開放式自動化等核心領域，並已取得多項國際認證。全球工業電腦市場在邊緣運算、人工智慧與工業 4.0 發展的帶動下，產值持續逐年攀升，為東擎帶來長期成長機會。
