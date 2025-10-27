鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-27 11:07

和碩集團華擎 (3515-TW) 科技旗下子公司東擎科技 (7710-TW) 將於 10 月 28 日登錄興櫃。東擎專注於工業電腦（IPC）主機板、嵌入式系統及工業級強固邊緣 AIoT 系統平台的研發與銷售，實收資本額為 6.4 億元，興櫃認購價格為每股 180 元。

東擎科技10/28登錄興櫃 ODM成長與產業復甦雙引擎驅動營運向上。(圖：shutterstock)

東擎在 114 年上半年營收已達 8.9 億元，較去年同期成長 12.55%，營運狀況已逐漸回穩。公司近幾年皆維持 35% 以上的毛利率水準，顯示其穩健的營運體質與獲利能力。

東擎在 113 年度營收為新台幣 14 .6 億元，稅後淨利 2.7 億元，每股稅後純益 3.32 元。營收雖受到前幾年庫存去化、高通膨及地緣政治等因素影響，但目前已看到市場需求回溫。

展望未來，東擎受惠於明年 ODM 訂單放量，以及整體 IPC 產業景氣復甦帶動需求向上。公司預期 明年營收及獲利將較今年同期有顯著提升。

東擎將持續深耕全球 IPC 市場，鞏固現有主機板與系統市場，並積極強化軟硬體整合能力，提供應用就緒平台。公司將研發資源延伸至 CARES 五大終端應用市場，涵蓋 Commerce（商業）、Automation（自動化）、Robot（機器人）、Entertainment（娛樂）、Security（安全），致力成為工業邊緣 AI 解決方案平台領導品牌。