歐盟擬放寬AI訓練資料使用 批評者稱「數位權利大倒退」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-19 20:46

根據《路透》周三 (19 日) 報導，歐盟執委會周三將提出《數位綜合法案》(Digital Omnibus)，以簡化《AI 法案》與 GDPR 等規範，但批評者認為此舉是在向大型科技公司與美國總統川普妥協。

歐盟鬆綁AI與隱私規範，批評者稱是數位權利大倒退。(圖:Reuters/TPG)

《路透》取得的草案文件顯示，該計畫允許科技公司基於「合法利益」使用個人資料訓練 AI 模型。在此基礎上，企業無需徵求用戶同意。此外，高風險 AI 系統的規範將延後一年實施。

‌



《數位綜合法案》由歐盟反壟斷專員 Henna Virkkunen 提出，目的是削減 GDPR（《一般資料保護規則》）、《AI 法案》、《電子隱私指令》與《資料法案》等法規的繁文縟節與重疊問題。

企業界呼籲鬆綁 稱現行法規阻礙創新

過去十年來，歐盟引入了多項雄心勃勃的數位法規，但企業團體認為這些法規阻礙創新，讓歐洲企業處於不利地位。

從 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、Facebook 母公司 Meta(META-US)，到歐洲的西門子 (SIE-DE) 與 SAP(SAP-DE) 等企業，都呼籲修訂 AI 規範以利商業運作。

同時，川普政府多次批評歐盟法規，並稱這些規範針對美國企業，但歐盟執委會已駁斥這些指控。科技業遊說團體也敦促歐盟暫緩實施去年生效的《AI 法案》，該法案的各項條款正在分階段實施。

法律事務所 Clifford Chance 合夥人 Dessislava Savova 向《路透》表示：「執委會需要展現簡化規則與促進創新的決心，同時維護歐洲的法律傳統與重要立法。我們不期待監管革命，但確實希望看到有意義、實用的改變。」

AI 法案聚焦簡化與可預測性

《AI 法案》的修訂包括，如果企業的 AI 系統僅用於狹義或程序性任務，將免除在歐盟高風險系統資料庫中註冊的義務。

法律事務所 Gibson Dunn 合夥人 Ahmed Baladi 向《路透》表示：「執委會似乎致力於制定更簡單、更可預測的規則，減少創新者的阻力，同時保持歐盟核心防護措施的完整。」

這些提案需要獲得歐盟各國與注重隱私的歐洲議會議員批准才能實施。主導 AI 規則談判的議員 Brando Benifei 周二表示，歐洲議會必須繼續捍衛歐洲公民的數位權利。

隱私團體強烈反對 稱為史上最大倒退

Noyb 等隱私維權人士與公民權利團體認為這些修訂是對歐盟法規的稀釋。來自 127 個民間組織的公開信稱這些提案是「歐盟史上數位基本權利的最大倒退」。

周三，一群倡議者在布魯塞爾部署了四輛移動廣告看板，並在全市張貼數百張海報，敦促執委會主席范德賴恩對抗大型科技公司與美國總統川普。