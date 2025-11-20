6950億！中國A股上市公司積極實施庫藏股計畫 規模創近5年新高
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，中國 A 股上市公司今年回購積極性顯著提升，市場呈「蔚然成風」態勢。截至周三 (19 日)，A 股今年迄今回購金額達 1558.76 億元 (人民幣，下同)(約 6950 億台幣)，創近五年新高。光是周三當天，便有 15 家上市公司揭露 15 條回購相關進展，涵蓋首次預案、股東會通過、實施進度及完成等環節。
從全年表現來看，註銷式回購佔比穩定提升。根據同花順 iFind 統計，今年以來，共有 462 家上市公司新發布 509 單回購計畫，其中 128 單明確用於減少註冊資本，佔 25.14%，較去年同期 17.36% 進一步提升。
註銷式回購因能提升 EPS、傳遞市場信心、優化資本結構等優勢，成為市場關注焦點。
近日亞寶藥業完成 800 萬股回購並啟動註銷程序，永吉股份、聯化科技等多家公司亦有跟進，顯示此模式漸趨主流。
中國國有企業與產業龍頭是回購主力。今年 4 月，寧德時代計畫斥資 40 億至 80 億元回購，今年 5 月美的集團、中國交建分別推出最高 100 億元、10 億元回購方案，中遠海控上月也啟動 7.49 億至 14.98 億元回購，多用於員工持股或股權激勵。
專家指出，回購已從偶發作業轉向常態化，成為上市公司市值管理重要工具。
對於回購熱潮，工信部資訊通信經濟專家委員會委員盤和林分析，除政策支持外，核心在於上市公司認為當前股價被低估。
匯業律師事務所合夥人余韜補充，反映企業對自身價值認可度提升，也契合資本市場向「價值投資」轉型的趨勢，加上部分公司財務狀況改善及政策成效，共同推動回購案例成長。
關於註銷式回購，盤和林認為其擴充的底氣源自於上市公司獲利與流動性充盈。余韜則建議，可透過稅收優惠、強制揭露對 EPS 的影響等監管引導，加強價值宣傳，並優化註銷流程，進一步激發此模式的正面效應。整體而言，A 股回購潮既展現企業信心，也為市場注入穩定力量。
