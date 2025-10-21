鉅亨網編譯段智恆 2025-10-21 20:30

蘋果狙擊歐盟數位市場法 開打史上最大科技訴訟(圖：REUTERS/TPG)

蘋果律師比爾德 (Daniel Beard) 在庭上辯稱，DMA 的規範「忽視了財產權、隱私與安全的保護」，而這些正是歐盟公民應受維護的核心價值。

質疑三項規範 蘋果稱隱私與創新受威脅

蘋果此次提出三大訴求，主要集中在互通性要求、App Store 納入監管範圍，以及 iMessage 是否應受規範的爭議。

首先，DMA 要求蘋果的 iPhone 裝置須能與競爭對手的硬體 (如智慧手錶、無線耳機) 無縫連接。蘋果主張，這項互通性義務可能危及用戶隱私與資安，並侵犯公司的智慧財產權。

其次，蘋果指出，App Store 並非 DMA 定義下的「單一平台服務」，因此不應被納入監管範圍。然而，歐盟監管機構仍以違反規定為由對蘋果開罰 5 億歐元 (約 5.81 億美元)，該公司正就此另案提出上訴。

第三，蘋果質疑歐盟調查 iMessage 的正當性，指出該服務並非直接創造收益，不應被納入「守門人平台」的審查對象。

歐盟委員會代表洛文塔 (Paul-John Loewenthal) 則反擊稱，蘋果「對 iPhone 的絕對控制力」讓其在相關市場獲得超額利潤，並限制了競爭者公平進入市場的機會。他指出：「只有蘋果握有那座圍牆花園的鑰匙，決定誰能進入、誰能向 iPhone 用戶提供服務。」

歐盟科技戰持續升溫 蘋果官司恐掀骨牌效應

這場官司被視為 DMA 實施以來最關鍵的一役。若蘋果敗訴，將為其他大型科技公司後續挑戰設下先例。

除蘋果外，Google 母公司 Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta、字節跳動 (ByteDance) 與 Booking Holdings(BKNG-US) 等企業，也皆在 DMA 下被迫修改平台營運模式。字節跳動先前針對 TikTok 納入監管範圍的訴訟已敗北，使蘋果案備受矚目。

過去數年，歐盟對科技巨頭開罰不斷，包括對 Google 處以逾 95 億歐元罰金，並命令蘋果向愛爾蘭補繳 130 億歐元稅款。