川普威脅反制歐盟數位法 點名這幾家歐洲企業

在重返白宮後，美國總統川普持續抨擊歐洲在數位領域的監管立法，美歐在數位治理方面的摩擦正明顯升溫。媒體披露，在與歐盟就數位監管展開對峙之際，美國政府近日公開表示，若歐盟拒絕讓步，華府可能對多家在美國擁有龐大業務的歐洲企業採取報復性措施，對象涵蓋科技、媒體與工業等被視為「歐洲數位冠軍」的公司。

過去數月，美國加州的科技巨頭持續敦促白宮向歐盟施壓，要求放寬對數位經濟的監管。12 月 16 日，美國政府進一步升高立場，首次公開威脅將對部分歐洲企業採取反制行動，指控歐盟的數位法規「以歧視性手段限制並削弱美國供應商的競爭力」。

美國商務部一名高層官員表示，華府將「動用一切可用工具」應對歐盟這些被視為不合理的措施，並警告若情勢需要，美國法律允許「對外國服務徵收費用或施加限制，以及採取其他可能的行動」。

美方點名的企業包括法國人工智慧新創 Mistral AI、廣告巨頭陽獅集團（Publicis）、數位服務商凱捷（Capgemini）、德國工業集團西門子（Siemens）、顧問與外包龍頭埃森哲（Accenture）、瑞典串流平台 Spotify、德國軟體公司 SAP、物流集團 DHL，以及旅遊科技業者 Amadeus 等。華府清楚這些企業在美國市場的布局規模，一旦遭遇反制，衝擊將相當顯著。

多家歐洲數位與工業龍頭對美國市場高度依賴。Mistral AI 約 20% 的年度經常性收入來自美國，約 6,000 萬歐元，占其約 3 億歐元總收入的一成以上。凱捷 2024 年亦有約 20% 營收來自美國，金額約 11 億歐元，並預期 2025 年美國將超越法國，成為其最大市場。全球廣告龍頭陽獅集團對北美市場依賴更深，2024 年約 60% 的營收、約 140 億歐元來自北美。相關消息傳出後，儘管整體股市走揚，陽獅與凱捷股價在巴黎開盤時仍下跌逾 1.5%。

德國與北歐企業同樣承受壓力。西門子過去 20 年在美國投資高達 1,000 億美元，設有 24 個工業基地，並於今年 3 月宣布再投資 100 億美元。2024 年，美國市場為西門子貢獻約 27% 的總營收，約 210 億歐元。SAP 在美國的營收達 110 億歐元，占其全球收入的 32%。瑞典 Spotify 去年在美國實現 61 億歐元營收，占總收入約 40%；總部位於愛爾蘭的埃森哲在北美創造 350 億美元營收，占其全球營收的一半。

分析人士指出，美國是否會真正落實這些威脅仍存在不確定性，具體措施也尚未明朗，可能選項包括徵收特別費用，甚至限制或封鎖部分服務。不過，美國首次直接點名多家歐洲龍頭企業，本身已釋放強烈訊號，意在迫使歐盟調整立場。一名被點名企業的員工直言，歐洲必須嚴肅看待此一警告，並強化自身的戰略自主能力。