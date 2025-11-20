〈陸股盤後〉中國考慮推出新房地產刺激方案 市場不領情
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周四（20 日）收盤走低，知情人士透露，中國正在考慮推出新措施來扭轉房地產市場，政府官員越來越擔心疲軟的房地產市場會威脅金融體系穩定，但市場並未領情。
滬指周四收盤跌 0.4% 報 3,931.05 點，深證成指跌 0.76% 報 12,980.82 點，創業板指跌 1.12% 報 3,042.34 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7227 兆元。
煤炭、石油、旅遊餐飲、食品飲料、農業、半導體類股走低，銀行族群逆勢拉升。
知情人士透露，中國正在考慮推出新措施來扭轉房地產市場，政府官員越來越擔心疲軟的房地產市場會威脅金融體系穩定。
據《彭博》周四報導，消息人士表示，住建部等政策制定者正在考慮一系列方案，例如首次在全國範圍內向新購房者提供房貸補貼、提高房貸者所得稅返還金額、降低房屋交易成本。
房地產市場的銷售和價格下滑幅度不斷擴大，知情人士稱，這項計畫至少第三季就開始討論，但具體實施時間和政策細節仍不確定。
中國一直在努力遏制持續四年的房地產市場低迷，這場低迷已經給家庭財富、消費、就業等方面帶來影響。大約一年前，政府加大扶持力道後，房市曾小幅回暖，但動能迅速消退。今年第二季以來，房屋銷售持續下滑，固定資產投資上月更是大幅下降。
惠譽分析師上月警告，房地產市場前景黯淡，加上家庭償還房貸和其他個人貸款的能力下降，意味著明年銀行的資產品質可能會惡化。截至 9 月底，中國銀行業的呆帳飆升至人民幣 3.5 兆元（4,920 億美元），打破歷史紀錄。
