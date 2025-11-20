search icon



南僑自1-10月稅後純益2.2億元年減73.5% EPS爲0.89元

鉅亨網記者張欽發 台北

南僑 (1702-TW) 今 (20) 日公布最新自結獲利資訊，2025 年自結 10 月稅後純益 1177 萬元較上月 1075 萬元，月增 9.49%，年減 80.22%，單月每股純益爲 0.05 元。2025 年 1-10 月稅後純益 2.2 億元，年減 73.5%，每股純益爲 0.89 元。

cover image of news article
南僑會長陳飛龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

值得注意的是，南僑在上海轉投資的上海南僑食品在 7 月出現虧損後， 8 月及 9 月雖轉虧爲盈，10 月也爲獲利正數，但 10 月淨利潤為人民幣 170.53 萬元 (新台幣 748.63 萬元)，月減 33.18%，年減 82.28%，主要變動原因為產品原材料成本上漲。


老牌烘焙油脂及食品廠南僑，目前在兩岸及東南亞市極開拓市場，在中國大陸除開發中國大陸二、三線城市的消費力，同時，東南亞市場也是未來發展重點，在未來營收成長中，海外營收將由目前的 70% 提高到 85%。

同時，南僑在中國大陸市場並進一步因應銷售需求，對連鎖新零售業的烘焙食品需求積極敲開行銷大門。

而在台灣市場部分，南僑將投資成立 30 年歷史的老牌烘焙業者米哥烘焙坊，進一步跨足烘焙通路，此一投資方案預估在今年底前敲定。


南僑營收EPS

相關行情

南僑37.6+0.13%
人民幣/美元0.1406-0.07%
美元/台幣31.295+0.13%
美元/台幣31.295+0.13%

