〈央行理監事會〉楊金龍鬆口 房價沒達成軟著陸

鉅亨網記者王莞甯 台北

台灣央行今 (18) 日召開第四季理監事會議，雖第七波選擇性信用管制並未鬆綁，但將銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部管理，被外界質疑是否是鬆綁房市的先行訊號，央行總裁楊金龍回應，「房價其實沒有軟著陸」，也強調「央行非甩鍋給銀行，對銀行要求還是很嚴格」。

cover image of news article
台灣央行今日召開第四季理監事會議。(鉅亨網記者王莞甯攝)

楊金龍強調，並沒有要甩鍋給銀行，每個月都會對銀行執行專案金檢，「一個月一個月看還算是很嚴格，銀行應該也不會造假」。


但楊金龍不諱言，即便已經打炒房，房價沒有多大的調整，央行理事們也希望價格能往下修正，但目前的房價「沒有達到軟著陸的條件」。

楊金龍進一步解釋，當然房價也是看房市的一個指標，不過關注的主軸還是在金融穩定。

楊金龍也承認，過去幾個月央行處理新青安造成的房市亂象「代價算高」，不過，新青安有好的一面也有不好的一面，若能真正給首購族一些協助是非常好，但銀行還是應根據貸款者自身條件來處理。


