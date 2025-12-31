鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-31 16:30

中國股市三大指數周三（31 日）收盤漲跌互見，2025 年 A 股最後一個交易日圓滿收官，回望全年，市場交易活躍，「日成交超萬億」已成常態，上證指數全年累計上漲 18.41%，寫下最近 6 年來最大漲幅。

上證指數周三收報 3,968.84 點，漲 0.09%。深證成指收報 13,525.02 點，跌 0.58%。創業板指收報 3,203.17 點，跌 1.23%。

創業板指以近 50% 年度漲幅強勢領跑；滬指於 10 月 28 日一舉突破 4,000 點大關，創下近十年新高；A 股總市值躍升至近人民幣 109 兆元，今年來新增近 23 兆元，一舉刷新歷史紀錄。

東莞證券認為，近期 A 股市場呈連續上漲態勢，市場期待已久的跨年行情已逐步啟動。值得注意的是，在國內外基本面未發生重大變化的背景下，這一輪反彈的核心驅動，實則是前期分母端流動性緊縮預期的邊際緩和，進而引發全球風險資產的共振修復。

財信證券認為，全市場成交額已經連續維持在人民幣 2 兆元以上，短期資金活躍度明顯提升。但另一方面，全市場同樣連續三個交易日超過 3,000 家個股下跌，反映出當前盤面仍以結構性行情為主，投資者參與市場仍需重點關注熱點題材的持續性以及類股間輪動節奏。