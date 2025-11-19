東方匯理曝2026債市展望：「變中有序」環境中分散配置 看好歐洲、新興市場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-19 19:47

鋒裕匯理投信自 11 月 1 日起變更為「東方匯理投信」，今 (19) 日四位全球策略主管親自訪台並釋出 2026 年債市展望。團隊認為，明年全球經濟仍具支撐力，AI 帶動的資本支出擴張尚在初期階段，預期美國聯準會降息空間有限，固定收益資產配置建議由「重押美國」轉向「全球分散」，點名歐洲、新興市場添增布局機會，但要慎選國家及企業的債信評等，其中，金融債具吸引力，可提高次順位債配置增加收益率。

左起為固定收益總監Jonathan Duensing、全球信用主管Steven Fawn、亞洲資深投資策略師姚遠、新興市場綜合策略主管Ray Jian。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

宏觀經濟：全球政策基調偏寬鬆 AI 資本支出尚屬初期

亞洲資深投資策略師姚遠 (Aidan Yao) 表示，2026 年全球經濟仍具支撐力，對投資人有兩項建議－保持投資、分散布局。他指出，美國硬著陸風險低，雖然目前處於景氣循環後段，但私部門的資產負債表仍屬健康，整體就業與消費穩定，經濟成長穩健；而歐洲與中國面臨調整壓力，但 2026 年財政與貨幣政策將偏寬鬆。

針對外界擔憂 AI 泡沫化疑慮，他指出，美國 GDP 的增長已能明顯看到 AI 的貢獻，但目前 AI 相關資本支出占 GDP 比重仍不到 1%，相比歷史上鐵路、汽車、網路等創新革命年代曾達 3-5%，「AI 的投入遠未過熱」。

此外，全球通膨下行趨勢延續，多數經濟體回到央行目標區間，支持政策正常化；展望明年，除了美國推出大而美法案外，歐洲轉為寬鬆財政，中國也推進大基建計畫支撐國家發展。

姚遠提醒，過去十多年投資人「重押美國」的策略恐不再適用，因美股、美元估值偏高，加上政策不確定性升高。建議投資布局更均衡，增配歐洲與新興市場，並在 AI 題材中納入中國等亞洲區域，使投組更多元分散。

美國通膨黏著、降息有限 全球債券布局轉向歐元區與英國

固定收益總監 Jonathan Duensing 指出，2026 年美國經濟成長可望維持約 2%，隨著 AI 資本支出持續擴張，加上川普政府規劃的稅務補貼與提前折舊政策，有望帶動企業投資與消費力道。然而，通膨因高關稅環境而呈黏著性，限制聯準會的降息空間。內部預測 Fed 12 月有望再降息 1 碼 (25 個基點)，2026 年則有 2 碼的降息幅度 (50 個基點)，但因美國政府關門造成部分經濟數據缺漏，市場對 12 月降息的機率呈「五五波」。

Jonathan 指出，2026 年美國固定收益市場表現將與 2025 年相近，仍可望獲得穩定配息收益，但建議投資人關注債信體質與評級變化，私募債權更需謹慎挑選標的。

全球信用主管 Steven Fawn 也表示，全球固定收益前景維持正向，但投資節奏較過去兩年更為謹慎，區域資產配置開始出現調整。其中，美國債券建議採中性或略為減碼布局，因市場對降息期待過度樂觀，實際降息幅度可能低於預期。

在成熟市場部分，日本為唯一仍處升息循環的主要經濟體，殖利率預期將走升，建議減碼日債，但可增加 30 年期長天期部位。相較之下，歐元區與英國公債表現可望優於美國。團隊預估 ECB 仍有 2 次降息空間；英國經濟疲弱、失業率達 5%，顯示英國央行仍具降息條件，策略上偏好英國短債，因長天期波動度較高。

在新興市場債方面，不論本幣或強勢貨幣債均持續看好，其中，巴西與墨西哥展望較佳。

信用債部分，雖然 2025 年已大幅上漲，但 2026 年仍具投資價值。團隊看好歐洲投資級債優於美國，因歐洲利差仍有收斂空間。美國企業方面，今年下半年併購與槓桿收購增加，恐使風險延續至 2026 年；反觀歐洲企業資金運用較為保守。

至於金融債，團隊維持正向看法。Steven 表示，多數金融機構的資本水準與財務體質已達金融海嘯以來最佳，銀行淨利息收益表現穩健，加上美國監管鬆綁有助釋放資本，使金融債具吸引力。團隊也將適度提高次順位債配置，以增強整體收益率。

新興市場財政體質改善、評價仍較便宜 公債更勝公司債

新興市場綜合策略主管 Ray Jian 指出，新興市場在 2020 疫情後歷經一波違約風險調整，但過去三年財政紀律大幅改善，債務結構轉趨穩健。他點出三大支撐新興市場轉強的原因，首先是財政體質優於已開發國家，相較美歐日等國家財政赤字大幅擴張，新興市場近三年多已改善。

其次，評價仍便宜、息差具吸引力，與美國投資級、非投等債相比，新興市場仍有顯著息差優勢。第三，新興市場連續三年回報亮眼，2023 至 2025 年分別有 10%、7%、12% 的回報率，反映市場修正長期低估的評價，以及基本面表現。

Ray 指出，選國家比選資產類型更重要，團隊看重財政紀律佳、政策穩健的市場，如巴西、墨西哥、土耳其。他也強調，相較公司債，新興市場政府公債的投資風險、景氣敏感度較低，更適合長線配置。