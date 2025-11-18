鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-18 17:37

受到國際股市及輝達財報發布前不確定性影響，台股今 (18) 日重挫 691 點，收在 26756 點，跌幅 2.52%，但 ETF 投資人展現越跌越買的氣勢，其中，168 萬人持有的國泰永續高股息 (00878-TW) 單日成交量衝破 20 萬張。國泰投信表示，台股漲高短期修正是合理現象，長期來看，台股仍會受惠 AI 驅動向上。

台股狂挫近700點！ETF買氣逆勢增 法人：中長線買點浮現。(鉅亨網資料照)

台股 ETF 今天全盤皆墨，不過，許多投資人逢低布局高股息 ETF，其中，國泰永續高股息 (00878-TW) 單日成交量突破 20.2 萬張，新生代市值型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922-TW) 則有 2.7 萬張，另一檔異軍崛起的科技市值型 00881 也有 2.9 萬張的好表現。

國泰投信 ETF 研究團隊分析，受惠於 AI 商機暢旺，台灣 10 月出口規模達 618 億美元，是史上首度單月破 600 億美元，年增率達 49.7%，寫下連 24 紅，在 AI 驅動之下，也帶動台灣整體經濟表現，法人上調今年台灣 GDP 成長預測至 6.5%，並指出台灣第三季 GDP 年增 7.6%，遠超過市場共識的 6%，累積前三季成長達 7.1%，在亞洲名列前茅，顯著領先韓國等成熟市場。

展望 2026 年，電子產業仍是台股長線領頭羊，全球對 AI 運算力的需求強勢不減，將進一步帶動晶圓代工、IC 設計、網通設備等台灣優勢產業接單暢旺，加上企業資本支出持續擴張，市場預期台灣科技產業的營收動能有望延續，把握大盤相對低檔進場，掌握台股長線科技成長。

國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 基金經理人蘇鼎宇指出，00881 聚焦台灣科技產業最具競爭力的核心企業，涵蓋 AI 伺服器、半導體製造、IC 設計等具長期趨勢的科技族群，台積電、台達電、鴻海、聯發科、仁寶、和碩都是成分股，其追蹤指數「臺灣科技龍頭通訊指數」，自成立以來的累積報酬率 (2016/1/4-2025/10/31) 達 668.74%，對應台股加權報酬指數 (含息) 同期間的 399.44%，可說是想追 AI 潮流的好選擇，近日台股微幅下修正好是布局的好時機，截至 11/14，基金規模達 724 億元，受益人數近 27 萬人，最新收盤價 (11/18) 為 29.93 元，每張 3 萬即可入手。