鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-19 14:30

根據美國銀行 (BAC-US) 最新調查，全球基金經理人對 AI 投資熱潮的擔憂正急劇升溫，20% 的受訪基金經理人認為企業當前投資支出過高，這是 2005 年有數據記錄以來，該觀點首次成為多數共識。

2005年來首見！美銀基金經理調查：企業投資過熱首次成為共識 AI泡沫是頭號風險（圖：Shutterstock）

逾半基金經理人更直言，AI 股已處於泡沫狀態，更有 45% 將視為市場及全球經濟的「最大尾部風險」，遠超過通膨等傳統威脅，這一現象標誌著市場情緒的顯著轉向。

《金融時報》報導，全球基金經理人擔憂核心是 AI 資本支出的可持續性。今年以來，AI 基礎設施投資激增成為美股上漲主要動力，輝達上月更成為全球首家市值破 5 兆美元的科技公司。

但隨著相關支出規模持續膨脹，市場對其融資壓力與回報前景的疑慮加深，導致美股科技股近期集體回檔。以科技股為主的那斯達克指數周二 (18 日) 收低 1.21%，11 月迄今累計跌幅超過 5%。

資金層面，美國企業為 AI 專案融資的債券發行量已突破 2000 億美元，但普信集團 (T Rowe Price) 固定收益專家 Anton Dombrovskiy 示警，公開與私人信貸市場的快速擴張已引發過剩擔憂。

巴克萊銀行進一步估算，若超大規模科技企業與中小企業持續加碼 AI 投資，到 2029 年相關支出恐占美國 GDP 的 10% 以上，恐對其他領域資源形成擠壓。

值得注意的是，儘管擔憂蔓延，投資者綜合情緒指標 (涵蓋現金水準、股票配置與經濟預期) 卻攀升至今年 2 月以來新高，這可能跟川普關稅政策落地後的市場消化有關。

不過，美銀數據顯示，基金經理人平均現金配置比例已下降至 3.7%，處於歷史低點。

歷史經驗顯示，這一水準往往預示著未來 1-3 個月股市可能承壓，美債則有望走強。