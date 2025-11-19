藥華藥新任獨董Barry Flannelly加入攻MPN 林國鐘：目標拚10倍成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北
藥華藥 (6446-TW) 今 (19) 日舉辦記者會，日前董事會通過任命 Incyte 前北美總經理 Barry Flannelly 為美國子公司獨立董事，執行長林國鐘指出，隨著 ET 藥證進度持續推進，加上 Barry Flannelly 加入後，攜手搶攻 MPN(骨髓增生腫瘤)領域，目標力拚營收 10 倍成長。
藥華藥陸續完成中國、台灣、日本新適應症原發性血小板過多症 (ET) 藥證申請，近期完成美國 ET 藥證申請送件，林國鐘表示，這是近 30 年來業界首度向 FDA 申請 ET 藥證，直言「非常珍貴」，且為 ET 藥證領域新藥的里程碑。
藥華藥表示，FDA 已發函通知，若自收件日起 60 日內 FDA 未通知其他義彥，將依法於 12 月 29 日正式進入實質審查階段，目標 2026 年取證。
因應未來強勁需求，為全球 MPN 病患成長做好準備，總經理黃正谷針對產能說明，目前藥華藥有 2 條生產線，約可供應 4 萬名病患使用，預計竹北廠明年 10 月啟用，屆時生產產品可供約全球 10 萬病患使用。
藥華藥指出，Barry Flannelly 長期深耕血液腫瘤與罕見疾病領域，於 2014 年加入美國生技公司 Incyte，負責新事業與策略規劃，主導 Incyte 旗下核心產品 Jakafi 用於骨髓纖維化 (MF) 與真性紅血球增多症 (PV) 的成功商業化與市場拓展。
林國鐘表示，在 Barry Flannelly 領導下，Incyte 營收從 2014 年的 51 萬美元，提升至 2024 年的 42 億美元，市值也突破 200 億美元，因此期望 Barry Flannelly 加入藥華藥後，可望帶領公司成長，目標營收成長 10 倍。
