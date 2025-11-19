鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-19 11:16

兆豐證券今 (19) 日宣布，與純網銀將來銀行攜手合作，上線美股和美國 ETF 投資服務，將來銀行用戶僅需透過將來銀行 APP，即可直接以新台幣或美元下單投資美股，下單門檻僅新台幣 1000 元或 30 美元。

兆豐證攜手將來銀 推小資美股投資服務。(圖：兆豐證提供)

據金管會統計，2024 年全市場複委託交易金額破 7 兆元創高，年增幅超過 70%，美股和 ETF 成為主流投資標的，而截至今年 7 月底，累計金額已突破 5.44 兆元，年增率仍達 25% 以上。

鑒於國人跨境投資熱度持續增溫，兆豐證指出，此次與將來銀行合作，是瞄準「數位原生世代」的理財習慣及需求，透過低費用、低門檻、數位化的投資工具布局海外市場，期讓更多投資人共享全球市場成長的果實。