〈焦點股〉藥華藥今年有望取得ET藥證 漲逾半根停板站回500元關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-02 12:41

藥華藥 (6446-TW) 旗下新藥 Ropeg 向美國 FDA 提出新增適應證申請，用於原發性血小板過多症 (ET)，目前已正式進入實質審查階段，今年有望取得美國 ET 藥證，激勵藥華藥今 (2) 日漲逾半根停板，並站回 500 元關卡。

藥華藥今年有望取得ET藥證，漲逾半根停板站回500元關。(圖：shutterstock)

藥華藥股價修正多日後，在 2026 年首個交易日走揚，早盤以 470 元開平盤後一路上攻，盤中最高漲至 501 元，漲幅超過 6%，截至午盤，股價暫報 497 元，漲逾半根停板，除站回 500 元關卡，也收復 5 日線及月線，成交量超過 1000 張。

不過三大法人近日持續減碼藥華藥，自 2025 年 12 月 17 日起，連續 10 個交易日賣超，合計賣超 4723 張。