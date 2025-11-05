鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-05 13:01

藥華藥 (6446-TW) 受惠血癌新藥 Ropeg 全球銷售表現亮眼，累計今年前三季營收 107.54 億元，已突破百億關卡，且稅後純益達 35.69 億元，年增超過 1 倍，每股純益達 9.66 元，賺近 1 個股本。

藥華藥前三季獲利35.69億年增逾1倍，EPS 9.66元賺近一股本。(鉅亨網資料照)

藥華藥第三季營收 38.94 億元，季增 8.11%，年增 43.53%；毛利率 91.58%，季增 4.07 個百分點，年增 3.67 個百分點；營益率 29.94%，季減 0.48 個百分點，年增 2.85 個百分點；稅後純益 14.73 億元，季增 77.04%，年增 1.05 倍，每股純益 3.99 元。

藥華藥前三季營收 107.54 億元，年增 61.16%；毛利率 89.39%，年增 1.69 個百分點；營益率 31.31%，年增 13.4 個百分點；稅後純益 35.69 億元，年增 1.06 倍，每股純益 9.66 元。

藥華藥日前正式向美國 FDA 申請 Ropeg 原發性血小板過多症 (ET) 藥證，預計 2026 年取證，搶攻約美國 15 萬 ET 患者市場，有望成為藥華藥第二成長引擎。

藥華藥表示，Ropeg 用於治療 ET 已在 2014 年取得美國孤兒藥認證，此次向美國 FDA 提出 ET 藥證申請，可申請「優先審查」資格認定，以加速藥證審查時間。依照規定，FDA 將於送件 60 天左右通知申請文件齊全，並進入實質審查階段。

藥華藥也於昨 (4) 日公告 2 項投資案，董事會決議投資台灣生物醫藥製造股份有限公司 (TBMC)，強化雙方合作關係，擬參與 TBMC 募資計劃，以每股新台幣 20 元，總投資金額不超過 9.3 億元，若順利取得，將持有 TBMC 8.6% 股份。

另外，董事會決議購買上海鑌鐵生物科技有限責任公司資產，以提升細胞療法領域的競爭力，交易總金額為 3000 萬美元 (約新台幣 9.2 億元)。