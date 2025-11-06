藥華藥2026年5項新藥進入臨床 攜TBMC投入細胞療法領域

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-06 18:13

藥華藥 (6446-TW) 今 (6) 日召開法說會，除增加旗下新藥 Ropeg 新適應症，並持續開發同類首創 (FiC) 與同類最優 (BiC) 新藥，預計明年將有 5 項新藥進入人體試驗 (IND)。此外，藥華藥也與台灣生物醫藥製造公司(TBMC) 正式展開策略合作，攜手投入細胞療法領域。

藥華藥董事長詹青柳(左)、執行長林國鐘(右)。(鉅亨網資料照)

藥華藥積極擴展 Ropeg 新適應症，用於早前期原發性骨髓纖維化，或低、中度風險 1 級的明顯原發性骨髓纖維化的全球第三期臨床試驗，目前已收超過 10 位病患，預計明年 3 月收案完成。同時，也拓展 Ropeg 用於 MPN 領域外的更多適應症，包括皮膚性 T 細胞淋巴瘤 (CTCL)、慢性骨隨性白血病 (CML) 等。

藥華藥持續開發 FiC 與 BiC 新藥，預計明年將有 5 項新藥將陸續進入臨床人體試驗，包含長效型介白素 PEG-IL2、雙特異性抗體融合蛋白 PD1-IL2、ADC，以及 2 項細胞療法 (NY-ESO-1 TCR-T、創新 TCR-T 療法)。

為強化細胞療法領域，藥華藥董事會通過以不超過新台幣 9.3 億元投資 TBMC，並指出 TBMC 具豐富的抗體與 ADC 藥物研發經驗，且在台北生技園區設立製程開發與分析實驗室，目前雙方已展開合作，有助加速新藥開發時程，推動新藥進入 IND 階段。

藥華藥前三季營收 107.54 億元，年增 61.16%；毛利率 89.39%，年增 1.69 個百分點；營益率 31.31%，年增 13.4 個百分點；稅後純益 35.69 億元，年增 1.06 倍，每股純益 9.66 元。包括營收、稅後純益及每股純益皆創歷史新高紀錄。