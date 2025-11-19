鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-19 15:47

Volvo Penta 今 (19) 日在台灣舉辦年度經銷商大會，今年選定熙特爾 (7740-TW) 子公司辰熙精密台中廠區作為行動儲能示範場域，邀請來自韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印尼等 7 國經銷商共計 21 位代表齊聚台灣，共同見證行動儲能的跨國布局正式啟動。

熙特爾攜手Volvo Penta 打造行動儲能生態系。(業者提供)

Volvo Penta 亞洲區總經理胡漢平 (Oh Han Peng) 表示，熙特爾已成為 Volvo Penta 在亞太推動行動儲能的重要夥伴，雙方將共同把新能源解決方案推向更多應用場景。

‌



熙特爾副總經理詹軍盛也強調，此次 7 國經銷商為首波合作對象，未來市場將擴大包含台灣、日本、韓國及東南亞等主要國家，共計 12 國，形成區域智慧儲能與行動快充生態系的核心架構。

面對工業電動化、離網供電與偏遠地區能源需求快速上升，行動式儲能與彈性快充成為新興市場主流。熙特爾總經理陳伯勳表示，根據國際調研機構報告，全球工地電動化市場規模預估在 2032 年上看 580 億美元，近新台幣 1.74 兆元，其中亞太地區成長幅度更上看 553%，展現強勁爆發力。因應這波趨勢，熙特爾將 Volvo Penta 液冷電池平台導入產品線，推出 540kWh 快充儲能一體機與 270kWh 行動快充車，預計於 2026 年第二季完成量產。

這次經銷商大會由 Volvo Penta 在台經銷商漢吉股份有限公司促成，會中 540KWh 快充儲能一體機原型機首度曝光，熙特爾也安排各國經銷商參訪辰熙精密工廠產線，說明兩款行動儲能產品的生產規劃與組裝流程，並介紹產品應用情境、市場需求與產業趨勢。

在場多國經銷商不僅對行動儲能原型機展現高度興趣，也一致認同區域在工業電動化、離網供電與車隊快速補電方面具備高成長潛力，此次來台將進一步探討市場推廣機會。

熙特爾新能源副總經理詹軍盛也說明，目前規畫將以台灣為技術與製造樞紐，結合跨國經銷網絡，預計 2026 年將標準化的行動儲能、快充方案推向市場。熙特爾也會持續強化在地研發、量產與系統整合能力，讓台灣成為全球智慧儲能的產品與技術輸出者。

在經銷商大會舉辦前夕，Volvo Penta 全球工業銷售副總裁 Anders Konradsson 已於 11 月 4 日旋風訪台，參訪熙特爾新能源台北總公司與子公司辰熙精密，由熙特爾新能源董事長林聖澤率一級主管熱情相迎，陪同 Konradsson 參觀台中工廠產線與表後儲能示範案場，此行開啟 Volvo Penta 與熙特爾合作新里程碑，也彰顯台灣將成為區域推動工業電動化與行動儲能應用的重要基地。

Konradsson 表示，工業動力系統的電氣化是 Volvo Penta 的長期策略目標，然而，各產業在推動電氣化時，往往會面臨充電基礎設施不足、不同應用的作業型態差異，以及前期投資成本高等多重挑戰。對此，Volvo Penta 將重點放在發展具彈性、可擴展的電動化平台，並與合作夥伴密切協作，確保電氣化方案在各類應用情境，都能同時具備技術可行性與經濟效益。

他進一步說，Volvo Penta 的電池系統具備高功率密度，在維持高性能的同時，能將體積與重量控制在更具優勢的範圍內，特別適合打造行動儲能設備。Konradsson 強調，此次熙特爾合作的行動儲能方案，在容量、體積與整體效能上取得最佳平衡，正是產品的核心優勢之一。

Konradsson 也認為，行動儲能相關應用場景正快速擴大，建築工地與採礦產業將是最早受益者，主因是這兩大領域正加速降低對柴油設備的依賴，轉向更潔淨、低噪音且高效率的供電方式。同時，大型活動場域對零排放電力的需求也明顯增加。第三個成長最快的領域則是電動車道路救援，行動儲能因具備可運輸、可快速部署與高功率輸出的特性，非常適合用於緊急補電與救援作業。