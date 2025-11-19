鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-19 09:58

美國總統川普週二（18 日）表示，美國必須制定統一的聯邦人工智慧（AI）規範，並警告若每個州各自制定標準，這項技術可能面臨過度管制的風險。

川普強調美國需統一AI規範以 「防止中國輕易追上」。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普在社群媒體上指出：「對 AI 的投資正助力美國經濟成為全球「最火熱」的經濟，但各州的過度管制正威脅這個增長引擎。」

他指出：「我們必須有一個聯邦標準，而不是由 50 個州各自為政的監管體系。」

川普強調，如果缺乏統一的聯邦 AI 規範，中國將「輕易在 AI 競賽中追上我們」。自上任以來，川普便將在 AI 領域超越中國列為首要政策目標。

他在第二任期初即下令行政團隊制定 AI 行動計畫，旨在「讓美國成為全球 AI 首都」，並降低法規障礙。

隨著 AI 崛起，社會對其可能造成的影響日益關注，包括干擾民主程序、加速詐欺行為，以及造成就業流失等問題。

川普也呼籲國會針對聯邦 AI 規範通過單獨法案，或併入《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）中。

他表示：「把它放在 NDAA 裡，或者通過單獨法案，屆時將無人能與美國匹敵。」