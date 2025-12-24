國科會核准8項投資案總額共19億元 聚焦AI、光電廠

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-24 21:33

國科會近期審議科學園區第 29 次會議，會中通過 8 件投資案，其中 1 件不公開，投資總額計新台幣 19.2 億元，此外尚有 2 件增資案，合計增資金額約為 999.28 億元。

國科會主委吳誠文。(鉅亨網資料照)

國科會表示，公開的 7 件核准投資案中，包含精密機械產業的捨得企業南科分公司、和大芯科技公司；光電產業的美商艾爾光科技台灣分公司、三治光電科技公司；積體電路的三福化南科分公司；研究機構的金屬工業研究發展中心儲能暨充電設備認證中心；創業育成中心的工業技術研究院生醫加速器等。

‌



其中，三福化工南科分公司為 7 件投資案中金額最大者達 8.5 億元，投資於南科橋頭園區。公司主要供應科學園區半導體廠商先進封裝精密化學材料，包括光阻剝離劑、蝕刻劑及清洗劑等產品，除服務下游之封裝測試工廠及國外生產基地之外，更積極投入各種先進製程材料之開發方案，持續研發前段晶圓製造之配方材料。

和大芯科技公司則投資 6 億元於中部科學園區台中園區，主要為半導體 IC 測試分選機及相關設備研發、製造及銷售的專業廠商。

國科會指出，和大芯科技由和大工業 (1536-TW)、高鋒工業及虹宇測試設備有限公司合資成立，可藉由高鋒團隊常年精密設備組裝與研發經驗、和大精密製造能量與自動化與機電整合技術合作，就近於中科台中園區設廠，可享人力及地利之便，更能快速開發符合現今最夯的 CoWoS 封測設備商機，達到產品線多角化發展與 AI 應用，間接提升國內半導體產業全球競爭力。

捨得企業南科分公司投資 3 億元，將在南部科學園區屏東園區導入低壓配電盤系統的研發、生產與技術服務。

美商艾爾光科技公司台灣分公司投資 1.5 億元，於竹科園區，主要產品為光學 I/O 小晶片、多通道光源及光互連解決方案；整合式矽光子封裝解決方案。