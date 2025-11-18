交通部：年底前將海運新能源納入安全檢驗規範 國籍航商載重噸數居世界第8

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-18 18:52

為協助我國航運產業精準掌握全球脈動，開創未來新局，交通部航港局今 (18) 日在交通部集思會議中心舉辦「2025 年前瞻航運論壇」。交通部次長林國顯表示，面對大環境變化，今日論壇各項議題可讓我們重新思考各領域需面對的挑戰，儘管我國籍航商實力仍居世界第 8，但依舊面臨淨零與安全等多重挑戰，他已要求航港局須在今 (2025) 年底前，將海運新能源納入安全檢驗規範。

交通部次長林國顯。

本屆論壇以「引領永續、共融與智慧的航運新時代」為主軸，聚焦於淨零永續、無人智慧與人才培育等三大關鍵主軸，邀集國內海運相關產官學研界領袖及專家共襄盛舉，現場吸引超過 200 人參與，共同為航運產業擘劃未來藍圖。

林國顯致詞時表示，全球正處於淨零與數位化的雙軸轉型浪潮中，據聯合國公布的《2024 年溫室氣體碳排放報告》，運輸業在全球碳排放中約占 14% 左右，交通部主管陸海空運輸，藉由跨部門合作，積極推展各項工作，與國際脈動接軌。

林國顯也指出，飛機與船舶受限於無法全面電動化，未來必須面對各國要求的碳權成本，除調整運作模式外，也需要導入多元新能源，如: 航空，叫 SAF，海運更多元，有氫、有氨、甚至有 LNG 等，未來航運安全與新能源問題，是未來台灣海運必須共同面對的新挑戰。

航港局長葉協隆則表示，航港局從 2019 年開始舉辦「前瞻航運論壇」，目的是為了與產官學研各界共同掌握全球海運最新的趨勢脈動，希望能夠透過論壇，聚焦當前海運前瞻重要的課題進行研討，做為航運政策規劃的重要參考。