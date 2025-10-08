鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-08 14:45

經濟部長龔明鑫今（8）日於立法院接受朝野立委質詢，對於爭取國際先進產業來台設立據點，以及台灣廠商赴海外投資是否造成「掏空台灣」的疑慮，他強調所有決策都將以「台灣利益」為最高依歸。龔明鑫重申，在美國建立「類台灣科學園區」並不會「肥了美國、瘦了台灣」，而是將台灣的能量「延伸」，並承諾在 1 個月內提「園區服務輸出」方案。

龔明鑫：「類科學園區」是台灣能量延伸 1 個月內提「輸出」方案。（圖：國會頻道）

龔明鑫回應「應該不會」，鍾佳濱隨後指出，各國政府都應全力爭取像輝達這樣的企業到其國家設立總部，這對國家是極大利多。他強調，若能爭取輝達來台設總部，是國人所樂見的，這應是「圖利台灣」而非圖利單一廠商。

對此說法龔明鑫表示贊同，並證實經濟部對爭取包括輝達在內的先進產業來台投資的態度是肯定的，經濟部已與輝達展開合作執行 A-plus 共同研發計畫，且輝達在台灣也設有研發中心，雙方有緊密的合作關係。

鍾佳濱話鋒轉向台灣產業的國際佈局，與外界擔憂的「掏空台灣」疑慮。若美國廠商來台投資不會掏空美國，那麼台灣產業到美國投資是否是「掏空台灣」？

龔明鑫認為，台灣產業到美國投資，是將「國力延伸」到海外，此舉利用的是當地的土地、水、人才、技術或資金，藉此擴張台灣企業的整體能力。他認同在全球 AI 競爭日趨激烈的社會中，台灣應將國力擴張到美國這樣的世界佈局。

針對台灣產業在全球佈局的「台灣模式」，龔明鑫同意其定義為：企業自主規劃、政府整合民間資源、提供金融信保機制，並透過 G2G（政府對政府）對話，為產業創造良好投資環境。他也坦言，單純提供在地協助（如水電、行政程序、簽證等）並「還不夠」。

鍾引述經濟部轄下園區管理局數十年來成功的「單一窗口、一站式服務」模式，詢問將此模式搬到美國的可行性。龔明鑫表示，台灣的政府服務要延伸到美國，必須與美國政府進行對談，並坦言企業必須遵守當地國法規。

龔明鑫證實經濟部已在做準備，有一個服務中心已開始啟動，以服務海外境外的產業聚落。鍾佳濱要求經濟部針對現有園區服務項目進行盤點，並在一個月內提出將「單一窗口、一站式服務」模式輸出到特定國家（如美國）的具體方案書面報告，龔明鑫表示同意。

針對總統賴清德支持台積電赴美日投資，甚至表示「讓美國再一次偉大」的言論，國民黨立委林思銘詢問「台灣到底要付出多少代價？」，會否「肥了美國、瘦了台灣」，並強調應以台灣的利益為優先。