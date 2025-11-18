鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-18 16:51

全球最大醫材展「MEDICA 2025」於台灣時間 11 月 17 日在德國杜塞道夫登場，今 (2025) 年由國科會與經濟部首次跨部會合作，組成 46 家「Team Taiwan」智慧醫材國家隊，領台灣醫療院所、研究機構、新創與企業赴歐洲舞台。國科會今 (18) 日表示，此次除了參展，也加速推動台灣技術國際落地，展開深化與歐洲的臨床及技術合作。

國科會率醫材國家隊赴德參展MEDICA，展台灣智慧醫療潛力。(圖:國科會提供)

國科會表示，此次展前拜訪德國研究機構 Fraunh 與杜伊斯堡 - 艾森大學附設醫院 IKIM，從 AI 醫療資料可信度、跨國臨床驗證與資料互通標準三大面向展開對接，使合作更具策略性與制度性；另參訪雃博德國據點，借鏡醫材在地化營運模式，強化進軍歐洲的落地策略。

‌



國科會強調，自 2022 年起，國科會即透過展覽能量提升、國際醫療體系對接與合作轉化機制，協助台團灣隊從技術展示走向臨床與市場落地，此策略已逐年累積實績。例如: 好孕行生醫股份公司於 2024 年首度參展即獲歐洲醫療體系青睞，將於今 (2025) 年與荷蘭醫院簽署合作意向書並啟動臨床驗證；奇翼醫電公司則將與英國臨床夥伴展開跨國試驗；福寶科技公司則與奈捷生物科技公司也將與國際企業完成合作簽約，展現台灣智慧醫療國際化潛力。

國科會表示，今年共有 3 家台灣團隊入圍 MEDICA 全球官方競賽決選，從全球 480 件申請案中脫穎而出，展現台灣智慧醫療的創新實力，3 項技術各自切入臨床關鍵痛點，展現台灣從生醫研發到智慧診斷的多元能量。