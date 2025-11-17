國科會：台印明年共推AI領域實質合作 印度團赴台積創新館參訪

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-17 19:59

國科會於今 (17) 日召開「第 13 屆台印科技聯席會議」，國科會副主委陳炳宇指出，印度不僅是台灣科技及經貿夥伴，台印在新興科技及創新發展亦具有高度共識，希望透過雙方科技合作，提高台灣國際能見度及影響力。國科會也預告，明 (2026) 年 2 國將於台灣舉辦人工智慧 (AI) 雙邊研討會，聚焦研究議題，共推未來台印在 AI 領域的實質合作。

國科會：台印明年共推AI領域實質合作，印團赴台積創新館參訪。(圖:國科會提供)

今日會議由陳炳宇與印度科學技術部次長 Abhay Karandikar 共同主持，我國駐印度大使陳牧民及印度台北協會代理會長偉敏慧也受邀致詞，見證雙方科技的友好合作，共同檢視執行中的科技合作計畫成果，與遴選新年度合作研究計畫。

國科會表示，台印科技合作擁有深厚的歷史基礎，於 2007 年簽署雙邊科技合作備忘錄，由國科會及印度科學技術部共同執行，過去 17 年透過合作研究計畫與研討會機制，奠定雙方學研界深厚的交流基礎，迄今已共同補助近 150 件研究計畫及 30 場雙邊研討會。在長期的學術合作和交流互訪下，雙方已建立有效的科研交流平臺與合作機制，讓 2 國從過去的科研交流對話，穩步邁向今日的科技合作聯盟。