國科會：台印明年共推AI領域實質合作 印度團赴台積創新館參訪
鉅亨網記者黃皓宸 台北
國科會於今 (17) 日召開「第 13 屆台印科技聯席會議」，國科會副主委陳炳宇指出，印度不僅是台灣科技及經貿夥伴，台印在新興科技及創新發展亦具有高度共識，希望透過雙方科技合作，提高台灣國際能見度及影響力。國科會也預告，明 (2026) 年 2 國將於台灣舉辦人工智慧 (AI) 雙邊研討會，聚焦研究議題，共推未來台印在 AI 領域的實質合作。
今日會議由陳炳宇與印度科學技術部次長 Abhay Karandikar 共同主持，我國駐印度大使陳牧民及印度台北協會代理會長偉敏慧也受邀致詞，見證雙方科技的友好合作，共同檢視執行中的科技合作計畫成果，與遴選新年度合作研究計畫。
國科會表示，台印科技合作擁有深厚的歷史基礎，於 2007 年簽署雙邊科技合作備忘錄，由國科會及印度科學技術部共同執行，過去 17 年透過合作研究計畫與研討會機制，奠定雙方學研界深厚的交流基礎，迄今已共同補助近 150 件研究計畫及 30 場雙邊研討會。在長期的學術合作和交流互訪下，雙方已建立有效的科研交流平臺與合作機制，讓 2 國從過去的科研交流對話，穩步邁向今日的科技合作聯盟。
台印近年科研合作及交流成效明顯提升，雙邊合作計畫申請件數大幅增加，補助計畫件數也由 2021 年每年 8 件增加至 2025 年每年 15 件，並共同補助重點領域的雙邊研討會。今年 9 月更於印度班加羅爾辦理量子研討會，雙方學者就量子材料、感測、通訊及計算等議題進行深入的討論及交流。
國科會表示，印度訪團此行亦前往台積電 (2330-TW) 創新館參訪，了解台積電發展歷史及研發成果，並參訪國科會轄下國家太空中心及國家儀器科技研究中心等科研機構，深化雙方人才交流。
