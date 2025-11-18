search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

第8條專利審查高速公路！台以深度結盟智慧財產 攜手半導體與高科技業全球布局

鉅亨網記者張韶雯 台北

台以專利審查高速公路 (PPH MOTTAINAI) 及台以智慧財產合作等二項備忘錄在經濟部政務次長江文若、以色列經濟產業部貿易執委 Roey Fisher、智慧局局長廖承威及以色列專利局局長 Mordechay Sorek 的見證下，昨 (17) 日由我國駐以色列李雅萍大使及駐台北以色列經濟文化辦事處游瑪雅 (Maya Yaron) 代表在第 15 屆台以經濟與技術合作會議中簽署，揭開台灣與以色列在智慧財產合作交流的篇章。

cover image of news article
第8個PPH夥伴！台以深度結盟智慧財產 共譜半導體與高科技產業新篇章。（鉅亨網資料照）

此次與以色列簽署 PPH 合作，是繼與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大及法國 PPH 合作後，我國第 8 個 PPH 合作夥伴。台以 PPH 計畫將於明年 1 月 2 日開始施行，未來台以兩國可減少對相同發明專利申請案的重複審查，並有效運用彼此的檢索與審查結果，助益台以兩國申請人可早日取得專利。


此次台以兩國也簽署智慧財產合作備忘錄，未來雙方將致力資訊交換、專業人員交流、智慧財產意識推廣等合作議題；藉由以色列在軍事科技、網路安全、醫療、生物技術及人工智慧等各領域之尖端技術，結合台灣的半導體及資通訊優勢，台以兩國在智慧財產領域可深化合作關係。

智慧局向來以營造企業更友善的智慧財產保護制度為目標，此次台以 PPH 及智慧財產合作備忘錄，是雙方務實合作之基礎，可以預見兩國專利申請人可更快取得專利，有利企業之專利布局，更可結合兩國技術優勢，強強聯手，共創產業發展的新動能。


文章標籤

PPH台灣以色列智慧財產權專利專利審查高速公路
section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty