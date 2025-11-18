普發1萬有人冒領？Whoscall 示警：小心+881開頭詐騙電話
鉅亨網記者王莞甯 台北
近期普發 1 萬元補助成為全民關注焦點，民眾已可持提款卡至全台 ATM 領現，並將在 24 日起開放郵局領現，不過，據 Gogolook 旗下數位防詐 App Whoscall 觀察，詐騙集團正透過 +881 開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的詐騙電話，多以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資，提醒民眾高度警覺，避免誤入詐騙陷阱。
Whoscall 近期觀察，多組 +881 開頭的境外號碼開始以普發 1 萬元為題材大量行騙，遭到用戶通報為詐騙，這些號碼普遍具有相似詐騙話術，例如，自稱郵局或政府單位通知補助入帳、聲稱有人冒用身分代領補助、或以補助領取異常為理由要求民眾提供個資、驗證碼或進行網銀操作。
部分詐騙甚至使用 +881 號碼假冒郵局人員，以增加可信度，並企圖營造急迫性，誘導民眾配合後續詐騙流程，騙取個資或金錢。
Whoscall 表示，政府部會、郵局與銀行不會使用 +881 或其他境外國碼撥打電話，或要求驗證個資，更不會在電話中要求民眾提供身分驗證或指示轉帳，請民眾認明官方網址或資訊，並鼓勵用戶更新 Whoscall App 和號碼資料庫，以提升整體辨識率。
Whoscall 正持續與各政府單位合作，協助民眾在詐騙趁勢而入時，提高防護力。
