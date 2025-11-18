search icon



和碩集團旗下華擎 (315-TW) 子公司永擎電子 (7711-TW) 將於明 (19) 日以每股 268 元掛牌上市，永擎本次上市承銷案吸引市場高度關注，公開申購總計超過 23 萬 4658 人參與，合格件中籤率僅 0.67%。

cover image of news article
和碩「金孫」永擎明掛牌上市 競拍均價334.95元申購中籤率低至0.67%。(圖：shutterstock)

永擎本次上市前競價拍賣最高得標價高達 410 元，競拍得標加權平均價格為 334.95 元，相較於承銷價 268 元，溢價約 25%。高達近 45% 的潛在獲利空間，是其申購人氣爆棚的主要原因。


公司核心業務專注於伺服器主機板及系統的開發與銷售，產品廣泛應用於高效能運算、雲端運算及人工智慧（AI）等領域。永擎約有八成營收來自 AI 伺服器相關產品，是其營運成長的強勁動能。

受惠於 AI 伺服器需求強勁，永擎今年前三季營收較去年同期大幅成長 266.16%，每股盈餘（EPS）達 9.3 元。展望未來，永擎看好 5G 與 AI 應用深度結合，將引領資料中心與邊緣運算市場成長，公司將持續深耕高效能運算、邊緣運算及 AI 市場，以提升營運規模與獲利。


