鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-18 10:52

和碩集團旗下華擎 (315-TW) 子公司永擎電子 (7711-TW) 將於明 (19) 日以每股 268 元掛牌上市，永擎本次上市承銷案吸引市場高度關注，公開申購總計超過 23 萬 4658 人參與，合格件中籤率僅 0.67%。

和碩「金孫」永擎明掛牌上市 競拍均價334.95元申購中籤率低至0.67%。(圖：shutterstock)

永擎本次上市前競價拍賣最高得標價高達 410 元，競拍得標加權平均價格為 334.95 元，相較於承銷價 268 元，溢價約 25%。高達近 45% 的潛在獲利空間，是其申購人氣爆棚的主要原因。

公司核心業務專注於伺服器主機板及系統的開發與銷售，產品廣泛應用於高效能運算、雲端運算及人工智慧（AI）等領域。永擎約有八成營收來自 AI 伺服器相關產品，是其營運成長的強勁動能。