富邦證總座：台股2萬8未達「泡沫化」AI帶動明年上市櫃企業獲利衝破5兆元
鉅亨網記者黃皓宸 台北
近期 AI 類股跌跌不休，包括歐、美、日等地的避險基金、投行紛紛出售 AI 股票，外界擔憂 AI 擴充太快，股市恐有泡沫化危機。富邦證總經理郭永宜今 (18) 日表示，台灣 AI 類股依舊強勁，呼籲別被「泡沫化」給蒙蔽，以 2 萬 8 千點看，台股本益比仍不到 20 倍、不算太貴，加上 60% 上市櫃公司股價仍在年線以下，AI 才還剛剛萌芽，未來透過硬體應用，AI 需求還有戲。
寬量國際、富邦證券與亞果遊艇 (7566-TW) 今日舉辦「S 廊帶高峰會」會前說明會。
寬量國際執行長李鴻基表示，台積電 (2330-TW) 帶動外資來台 AI 投資熱潮，目前台股市場中約 140 家供應鏈市值已高達 1,400 億美元，估 10 年後，將到 1.5 兆美元的市值，也有很多公司聚集在南部。此次高峰會將邀 10-15 家董事長、總經理及 CEO 參加本周五 (21 日) 舉辦的 S 廊帶高峰會，預期將跨界分享投資心得。
郭永宜則表示，台股過去這幾年漲幅集中在 AI 產業，不僅硬實力，軟實力也很堅強，從最上游晶圓代工到運算 AI，所以記憶體需求很大，加上運算、散熱需求很大，利用矽光子傳輸以及被動元件皆為 AI 產業一條鏈，近期股市也一度漲到 2 萬 8 千點以上，雖有回檔，但據目前公司研究報告中觀察，上市櫃仍有 60% 以上公司還在年線以下。
至於 2 萬 8 千點是否會太熱? 郭永宜表示，在 2000 年左右，台股企業獲利大概 2 兆元，股市 1 萬多點是合理估值，但在 AI 產業貢獻下，估計今 (2025) 年全年上看 4.5 兆元，明年上市櫃企業獲利將上看 5 兆，2 萬 8 千點將不認為是泡沫化，以目前台灣市值計算 92 兆元上下，若以 5 兆元獲利算，本益比不到 20 倍，還不算太貴。
郭永宜指出，AI 不僅運用在科技業，包括富邦證在基金、海外債等資產管理布局，甚至金融公司內部的行政管理等，都利用 AI 提升服務和效率，未來 AI 應用的需求會更多。
郭永宜也強調，投資要看長期趨勢而非短線，AI 改變了人類的生活便利，他認為發展才剛剛開始，大型的 AI 產業革命，有望像過去的 com. 資訊革命一樣，讓人類文明更進一步發展。
