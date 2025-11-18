鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-18 17:58

中華開發資本旗下子公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權的匯款操作，移轉約 700 餘萬美元，金管會今 (18) 日證實，11/3 接獲重大偶發通報，公司也在七個營業日內函報詳細資料，凱基金發布聲明表示，此案是由內部同仁第一時間主動發現異常，並已立即報警，相關資料移交檢警偵辦，強調海外業務及各項營運皆維持正常。

凱基金孫公司內鬼勾結詐團捲走逾700萬美元 金管會證實獲重大偶發通報。(鉅亨網資料照)

銀行局副局長王允中表示，凱基金控已於 11/3 向金管會通報重大偶發事件，根據規定，金融機構應於通報次日起，於七個營業日內函報詳細資料，公司也已經報過來了，據悉，該公司已向刑事警察局報案，檢調都在調查中了，此報告正在處理中，會根據相關調查處理情形，依照行政程序辦理。

‌



王允中說，相關內容都在檢方調查中，金管會不會針對案情說明。媒體關注，是否有涉及內控疏失？王允中強調，必須再進一步釐清，目前仍在行政程序處理中。

凱基金表示，本案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。