S廊帶的2個「S」產推動業與資本共贏 首屆S廊帶高峰會11/21啟航

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-18 13:29

看好 AI 投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際 (QIC)、富邦證券、亞果遊艇 (7566-TW) 今 (18) 日宣布聯手於本周五 (21 日) 於台南安平舉辦首屆「S 廊帶高峰會」，將透過高端及私密的領袖工作坊 (work shop)，邀集 130 位橫跨國內外高科技業及投資界領袖參與，目標將南台灣推向產業與資本共贏生態的「亞洲產業創新走廊」，也向全球資本市場介紹南台灣的巨大投資機會。

寬量國際董事長李鴻基(右)、富邦證券總經理郭永宜(中)、亞果遊艇董事長侯佑霖(左)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

此次「S 廊帶高峰會」將於安平遊艇碼頭舉辦，透過 7 艘亞果遊艇的巡航，讓與會企業與投資界的決策人士一起透過系統性的交流，對台灣未來 5 年願景向全球提出長期論述。

寬量國際執行長李鴻基表示，S 廊帶中的 S 代表 2 個字，一是半導體 semiconductor，另一則是南方 south，全球資源豐富的南方因 AI 的大投資趨勢，也翻轉為全球快速成長的新區塊，如美國德州、台灣南方都成為區域中閃爍的星星，南台灣因有以台積電 (2330-TW) 為首的半導體供應鏈進駐，開始吸引各方資源匯集。

李鴻基說，可惜的是，因缺乏有系統的論述和宣傳，全球資本市場對台灣南方區塊還沒有全面性的了解，寬量國際看到它的未來長期潛力，此次結合了富邦證券和亞果遊艇，將為台灣南方世代的華麗轉身，提出全新的嘗試。

李鴻基表示，最終目標就是要打造成台版「Sun Valley Forum」，講求人情味的南台灣，非常適合安排美國過去 10 年來為以科技及投資圈決策者的永續發展的需求。

郭永宜則表示，在企業與資本市場之間，富邦證券始終扮演關鍵橋樑角色，不僅提供專業金融服務，更協助企業邁向國際市場、創造長期價值，富邦證券此次響應 S 廊帶計畫，期望串連台灣製造業的底蘊、科技業的創新力，加上綠能與 AI 帶來的新經濟動能，將展現台灣產業的戰略價值，並推動南台灣成為亞洲產業創新走廊核心。