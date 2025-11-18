鉅亨研報 2025-11-18 11:27

一、逆風警訊：Burry 再度出手，AI 熱潮恐過熱？

【ETF觀察】《大賣空》Burry做空AI股！00990A成關鍵布局？AI市場真的有泡沫嗎？ (圖:shutterstock)

2008 年預言金融海嘯的《大賣空》主角 Michael Burry 再度引爆市場話題——這次，他做空 AI 股。根據 Scion Asset Management 最新申報資料，他押注 PLTR 與 NVDA 下跌。Burry 並非唱衰 AI 技術，而是警示：當市場對某概念過度狂熱，往往是泡沫生成的前兆。

‌



然而，根據彭博預估，AI 市場至 2032 年將逼近 2 兆美元，足見產業仍具龐大長線潛力。這樣的對比，也讓投資人陷入思考——究竟是警鐘，還是機會？

限時活動 新戶輸入「sino100」送 100 元投資金！

還沒開戶嗎？現在只要在永豐金證券線上開戶成功，就能領到 NT$100 股票禮品卡

已經開完戶了嗎？看這篇教你怎麼兌換：

二、AI 估值不高，風險在個股不在整體

從宏觀數據看，AI 並未全面高估。MacroMicro 統計顯示，截至 2025/11/10，Nasdaq 100 預估本益比 26.7 倍，低於 2020 年 35 倍高點，意味整體科技股估值仍屬合理。

Burry 警示的「泡沫」更多聚焦於個別被追捧過度的明星股，而非整個 AI 產業鏈。換言之，若能避開短線情緒、高估值區塊，AI 長線成長動能依舊存在。

三、投資 AI 不盲追：00990A 搶先布局新經濟

想參與 AI 機會，關鍵在「選對賽道」。AI 產業正從晶片算力延伸到金融、醫療、人形機器人等應用端，長期投資應兼顧基礎建設與實際應用。

例如 00990A 元大全球 AI 新經濟主動式 ETF 聚焦「AI 基礎建設 ＋ AI 技術應用」，透過主動管理靈活避開過熱標的，並維持主題純度與分散配置。當 Burry 警示泡沫時，真正的投資機會…… 立即前往豐雲學堂看更多