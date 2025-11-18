search icon



涉國安法？傳前台積電副總攜2奈米機密帶槍投靠英特爾 龔明鑫：請公司自己說明

鉅亨網記者張韶雯 台北

晶圓代工龍頭台積電再傳機密外洩疑雲，針對媒體報導台積電 (ASM-US)(2330-TW) 已退休的前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，疑似在退休前利用職權帶走先進製程影印資料，並傳「帶槍投靠」老東家英特爾 (Intel)(INTL-US) 。經濟部長龔明鑫今（18）日下午出席活動前受訪表示，今早他已請同仁了解實際狀況，但基於對公司的尊重，仍認為應由公司對外說明會比較妥當 。

cover image of news article
傳前台積電副總攜2奈米機密帶槍投靠英特爾 龔明鑫：請公司自己說明。（圖: shutterstock)

媒體報導指出，75 歲的羅唯仁於今年 7 月底自台積電退休 ，在退休前，據傳曾以資深副總身分，要求下屬影印大批 2 奈米、A14、A16 等先進製程資料，並要求下屬對他做簡報 。


報導指出，羅唯仁已於 10 月底回鍋老東家 -- 也就是台積電競爭對手英特爾，並擔任研發副總一職 ，此舉引發外界對他可能拿台積電先進製程資料「帶槍投靠」的可能性產生疑慮 。報導並稱，台積電現正針對此事蒐證，可能對其採取法律動作 。

針對媒體追問台積電機密外洩一事，以及是否會以國安法處理、是否有掌握到外洩資料的嚴重性等問題，龔明鑫在受訪時回應表示：今天早上已請同仁去了解實際的狀況。但他強調：實際的狀況，還是要由公司（台積電）來對外說明比較好，也算是尊重他們。


文章標籤

台積電先進製程經濟部龔明鑫羅唯仁研發國安法2奈米

台股首頁
台積電1405-2.77%
Avino Silver & Gold Mines Ltd.4.57-2.56%
Northern Lights Fund Trust IV - Main International ETF27.7309-1.01%

#利多出貨

中強短弱
台積電

45.71%

勝率

#島狀下跌

中強短弱
台積電

45.71%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
台積電

45.71%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中強短弱
台積電

45.71%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
台積電

45.71%

勝率

