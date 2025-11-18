涉國安法？傳前台積電副總攜2奈米機密帶槍投靠英特爾 龔明鑫：請公司自己說明

媒體報導指出，75 歲的羅唯仁於今年 7 月底自台積電退休 ，在退休前，據傳曾以資深副總身分，要求下屬影印大批 2 奈米、A14、A16 等先進製程資料，並要求下屬對他做簡報 。

‌



報導指出，羅唯仁已於 10 月底回鍋老東家 -- 也就是台積電競爭對手英特爾，並擔任研發副總一職 ，此舉引發外界對他可能拿台積電先進製程資料「帶槍投靠」的可能性產生疑慮 。報導並稱，台積電現正針對此事蒐證，可能對其採取法律動作 。

針對媒體追問台積電機密外洩一事，以及是否會以國安法處理、是否有掌握到外洩資料的嚴重性等問題，龔明鑫在受訪時回應表示：今天早上已請同仁去了解實際的狀況。但他強調：實際的狀況，還是要由公司（台積電）來對外說明比較好，也算是尊重他們。