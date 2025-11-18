鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-18 12:04

美國國際教育協會周一（17 日）發布的報告顯示，受川普政府收緊國際學生簽證等政策影響，今年秋季大學新入學國際學生人數減少 17%。

美國簽證政策收緊，大學國際學生秋季入學人數減少17%。（圖：Shutterstock）

這份名為《2025 年秋季國際學生入學情況概覽》的報告考察了美國 825 所高等教育機構，統計數據顯示，57% 院校新入學國際學生人數減少，其中 96% 院校表示簽證申請相關問題是主要原因。

許多院校認為，今年早些時候美國暫停學生簽證面談、等待簽證時間過長等因素造成國際學生難以及時獲得簽證。

報告指出，大多數被問詢的院校反映印度學生入學人數有所減少。印度是美國大學國際學生最大來源國之一。

據相關統計，2024-2025 學年在美留學的國際學生約 120 萬，而國際學生交納的學費是美國高等教育產業的重要收入來源。