韓國警告日本：絕對無法容忍！

韓國國會議長禹元植周日（16 日）對日方近期在韓日歷史、領土等問題上的言行感到擔憂，要求日本展現真誠反省和負責任態度。

韓國國會議長禹元植對日方近期在韓日歷史、領土等問題上的言行感到擔憂。

禹元植在社交媒體上發文，稱日方近期加速推進修憲將把日本轉變成「能夠發動戰爭的國家」，令人擔憂。這是動搖東亞和平秩序根基的行為，無論韓國還是其他周邊國家都絕對無法容忍。絕不能忘記，如果沒有真誠解決歷史問題的努力，一切合作都只會是空中樓閣。

禹元植說，繼日本首相高市早苗近期公開發言宣稱獨島（日本稱「竹島」）在歷史上、國際法上都是日本領土之後，日本政府日前又追加開放了主張獨島等主權的「領土主權展覽館」擴建空間，「這企圖向學生等下一代人植入錯誤認知，我對此表示強烈遺憾，並敦促日方立即將其關閉」。

獨島位於朝鮮半島東部海域，面積約 0.18 平方公里。韓國、北韓、日本都宣稱擁有主權。目前韓國實際控制這一島嶼。

同時，日本共同社與《讀賣新聞》周一援引日韓政府多名相關人士消息，指出原定本月舉行的日本海上自衛隊與韓國海軍的聯合搜救訓練可能會延期，雙方正協調相關安排。