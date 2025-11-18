search icon



廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT) 參展 SC25，以「智慧 AI 解決方案，驅動未來發現」為主題，展示基於輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 技術的 AI 解決方案，滿足多元 AI 與 HPC 的工作負載需求。 

cover image of news article
廣達旗下雲達前進SC25，展示輝達、AMD及英特爾AI解決方案。(鉅亨網資料照)

雲達於展會中發表 QCT AI Platform on Demand(QCT AI POD)，針對現在超級運算，以及企業 AI 需求而設計的先進 AI 基礎設施，協助企業與研究機構加速採用生成式與代理式 AI。 


雲達指出，QCT AI POD 為一套機櫃級、全整合系統，採用輝達 AI 基礎設施，將運算、網路與儲存整合為一套隨插即用型 AI 解決方案。為簡化部署流程，系統已預先驗證與配置，協助企業組織降低 AI 從及整合的複雜度，加速上市時程。 

雲達展示搭配自家開放 AI 平台的 AMD 伺服器，搭載 AMD 技術系統，採用 AMD 運算與加速器技術，提供卓越性能、擴展性與效率，支援次世代 AI 工作負載。另外，雲達也運用搭載英特爾技術的開放平台，提供卓越速度和能效，解鎖 AI 訓練所需的大規模平行運算及超高速矩陣運算，打造可擴展、開放 AI 平台。 


文章標籤

廣達SC25輝達AMD英特爾

