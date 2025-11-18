鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-18 18:00

廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT) 參展 SC25，以「智慧 AI 解決方案，驅動未來發現」為主題，展示基於輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 技術的 AI 解決方案，滿足多元 AI 與 HPC 的工作負載需求。

廣達旗下雲達前進SC25，展示輝達、AMD及英特爾AI解決方案。(鉅亨網資料照)

雲達於展會中發表 QCT AI Platform on Demand(QCT AI POD)，針對現在超級運算，以及企業 AI 需求而設計的先進 AI 基礎設施，協助企業與研究機構加速採用生成式與代理式 AI。

雲達指出，QCT AI POD 為一套機櫃級、全整合系統，採用輝達 AI 基礎設施，將運算、網路與儲存整合為一套隨插即用型 AI 解決方案。為簡化部署流程，系統已預先驗證與配置，協助企業組織降低 AI 從及整合的複雜度，加速上市時程。