鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-18 20:28

南寶 (4766-TW) 今 (18) 日召開法說，公司表示，今年雖然面臨匯率、關稅等變數，但受惠拓展新產品、新應用、新客戶有成，全年營收仍拚創高目標，明年隨鞋材業務可望重回成長軌道，營收可望續創高。

南寶明年鞋材業務估重返成長 營收可望續創高。(圖：南寶提供)

南寶樹脂執行長許明現表示，今年外部環境充滿挑戰，許多產業承受壓力，但公司今年至今營收仍有小幅成長，前三季毛利率與營業利益率也創同期新高，顯示公司具備相對穩健的抗風險能力。

在鞋材接著劑業務方面，許明現認為，目前觀察消費景氣轉趨保守，和過往同期相較客戶拉貨力道稍弱，但明年隨著匯率、關稅、消費景氣等變數逐漸減退下，期待回歸成長。

南寶也持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，非台資鞋廠的訂單份額穩步提升，營收可望持續放大。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求放緩，半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，也與新應材、信紘科成立合資公司，投入半導體先進封裝用高階膠材市場。