南寶明年鞋材業務估重返成長 營收可望續創高
鉅亨網記者彭昱文 台北
南寶 (4766-TW) 今 (18) 日召開法說，公司表示，今年雖然面臨匯率、關稅等變數，但受惠拓展新產品、新應用、新客戶有成，全年營收仍拚創高目標，明年隨鞋材業務可望重回成長軌道，營收可望續創高。
南寶樹脂執行長許明現表示，今年外部環境充滿挑戰，許多產業承受壓力，但公司今年至今營收仍有小幅成長，前三季毛利率與營業利益率也創同期新高，顯示公司具備相對穩健的抗風險能力。
在鞋材接著劑業務方面，許明現認為，目前觀察消費景氣轉趨保守，和過往同期相較客戶拉貨力道稍弱，但明年隨著匯率、關稅、消費景氣等變數逐漸減退下，期待回歸成長。
南寶也持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，非台資鞋廠的訂單份額穩步提升，營收可望持續放大。
至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求放緩，半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，也與新應材、信紘科成立合資公司，投入半導體先進封裝用高階膠材市場。
建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長。此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖；塗料方面，主要服務台灣與亞洲當地市場，今年持續著重在提升獲利表現。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 櫃買攜手麥格理證券合辦法說 18家上市櫃公司、全球56家法人與會
- 〈聯強法說〉看旺記憶體景氣延續至2026年 將成半導體業務主要動能
- 〈聯強法說〉2026年營運挑戰歷史新高 AI伺服器、半導體成雙引擎
- 均華明年新品放量 挑戰成為第二大營收來源
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇