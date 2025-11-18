鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-18 16:20

國產 AI 晶片企業正集體站在 IPO 上市的「最後一哩路」，摩爾線程、沐曦距離在上交所敲鐘僅一步之遙，壁仞等企業則以保密形式向港交所提交申請，這波「中國版輝達」們的上市潮既是資金輸血的關鍵戰役，也是國產算力突圍的縮影。

最後一哩路！摩爾線程沐曦等「中國版輝達」衝刺IPO 專家：有助緩解燒錢壓力（圖：Shutterstock）

一家中國國產 GPU 公司內部人士說，「緊張，發文選在周四、週五，週末都過得不好」，並稱接近上市時間點，企業需因應複雜流程、突發事件，更要面對機構、媒體及投資人「何時進展」的輪番追問。

與外部熱情形成反差的是內部的克制，IPO 雖能帶來資金，但也意味著更激烈的競爭，每一步都需謹慎，資金壓力是懸在企業頭頂上的達摩克利斯之劍。

在一級市場調整下，美元基金撤退、人民幣基金雖活躍但耐心有限，企業長期依賴外部輸血，像是寒武紀 9 月定向增發 39.85 億補充研發資金，更折射出產業共通性，未形成自循環前，上市是續命關鍵。

摩爾線程 5 年募資超過 100 億 (人民幣，下同)，過去三年研發投入 38.1 億，截至去年底帳面資金 48.96 億；沐曦累計募資同樣超百億，上市前兩輪融資達 86.16 億，研發投入 24.65 億，今年 3 月底資金餘額 56.95 億。過去三年，兩家公司累計營收分別為 13.1 億、11.16 億，尚難實現「收入 - 研發 - 收入」的循環。

一級市場投資人則既期待又謹慎以對。一位投資人表示： 「錯過早期投資確實可惜，但現在更關注誰能跑出來。」

燧原科技此前因特殊原因推遲 IPO，而「資料中心國產化指標」成為部分企業短期生存支撐，更深層邏輯是上市不僅是融資，更是政策引導的「標竿效應」，向市場明牌科技與產業落地的主要方向。

敲鐘後的造富神話同樣牽動人心。輝達 78% 員工身價超百萬美元的故事，讓市場對中國國產晶片企業充滿想像，但現實更務實，摩爾線程 64% 員工持股，沐曦 2022 年至今支付股權激勵費 5.9 億 (7 百人人均近 78 萬)，寒武紀上半年股權激勵費 1.12 億。

中國國產 AI 晶片的「接盤」機遇，來自輝達在中國市場的「無貨可賣」。黃仁勳多次坦言中國市佔率歸零，寒武紀綁定字節跳動、崑崙芯中標招行及移動 10 億大單，摩爾線程、沐曦業績快速兌現，均受益於這一真空期。

更關鍵的是，國產化指標下，部分市場僅對「中國版輝達」開放，美國關鍵基礎設施同樣限制中國供應商，這為國產晶片劃出獨特賽道。

AI 推理的爆發式成長，則為中國國產算力提供長期動能。OpenAI 單日調用 8.6 兆 Tokens、谷歌超 10 兆，算力需求呈指數級擴張。儘管「泡沫」爭議不斷，中國 AI 企業對算力需求同步成長。

AI 推理時代「堆卡數量」的特性，讓中國國產晶片有機會透過集群方案彌補單晶片差距。華為昇騰、阿里平頭哥等已推出超節點方案，但互聯協議分裂 (華為 UnifiedBus、阿里 ALink 等) 仍是挑戰，技術高效性與市場推廣能力決定勝負。

從單晶片效能到群聚生態，從技術研發到市場適配，中國國產 AI 晶片的競爭已進入深水區。壁仞 BR100 單卡算力 1024TFLOPS、沐曦曦雲 C500 達 240TFLOPS，雖與輝達有差距，但追趕速度可觀。

更關鍵的是，中國企業需要在 3-5 年內鎖定特定場景、建構生態，否則可能被華為等後來者擠壓。

某企業負責人稱「現在都在擴張，工區從一層加到三層」，此話道出產業共識。