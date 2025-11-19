鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-19 11:06

永擎電子（7711）今（19）日以每股 268 元掛牌轉上市，股價開高最高衝上 296.5 元，漲幅約 10.63%。不料受到大盤賣壓影響，漲幅隨即收斂，一度來到 268.5 元，幾乎來到掛牌價 ，不過在基本面強勁，資金追捧下仍漲回 296 元附近，漲幅近 10%。

永擎上市首日蜜月不太甜 漲10%後一度壓回掛牌價附近。(圖：shutterstock)

永擎上市前公開申購吸引逾 23 萬人參與，合格件中籤率僅 0.67%，市場反應熱烈。昨日興櫃收盤價為 403 元，與掛牌價 268 元的價差高達 135 元，但今日掛牌早盤股價卻未能衝破 300 元，甚至一度壓回到掛牌價附近，與市場期待有相當大落差。

從基本面來看，永擎仍具備一定支撐，公司約有八成營收來自 AI 伺服器相關產品。永擎預期今年下半年通用型伺服器需求已明顯回流，加上 AI 伺服器需求穩健，全年營收將可望達成雙位數成長。