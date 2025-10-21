永擎通用型伺服器業務回溫拚雙位數成長 攜手ASIC新創搶攻AI晶片系統市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-21 16:10

華擎 (3515-TW) 旗下伺服器廠永擎 (7711-TW) 今 (21) 日舉辦上市前媒體茶敘，董事長許隆倫表示在 AI 預算排擠效應趨緩下，公司通用型伺服器業務下半年明顯回溫，預期今年第三季、第四季到明年都將維持成長動能，全年營收可望達成雙位數成長。此外，公司也與歐美開發客製化 AI 晶片的新創廠商合作，預計將於明年有一定貢獻。

圖為永擎董事長許隆倫。(鉅亨網記者吳承諦攝)

許隆倫指出，2024 年通用型伺服器市場因 AI 投資熱潮導致預算排擠，許多資料中心延後設備汰換計畫，原本三年一換的通用型伺服器設備延長至四、五年才更換，導致通用型伺服器業務大幅衰退。但下半年市場發現傳統通用型伺服器運算需求仍在，客戶陸續回流，業務已回到正常循環週期。

通用型伺服器產品毛利率達 2-3 成，遠高於 AI 伺服器產品。許隆倫強調，相較於 AI 產業 3-5 年後的不確定性，通用型伺服器這塊傳統業務更為穩定，公司策略是維持 AI 業務佔八成營收，同時積極招兵買馬擴大通用型伺服器業務。他表示，許多同業認為 GPU 市場規模不夠大而不願投入，但對永擎而言這是值得深耕的穩固領域。

在新業務布局方面，副總陳式仁說明，公司正與多家歐美 AI 晶片新創廠商合作，這些新創公司多半獲得億元美金級資金挹注，開發自有 AI 加速晶片如 TPU、NPU 等專用運算晶片，希望切入目前由 NVIDIA 主導的 AI 運算市場。永擎的角色是協助這些廠商將 IC 製成完整系統，再銷售給大型雲端服務供應商或軟體公司。

在生產布局上，永擎採委外代工模式，合作夥伴分別位於桃園、深圳及越南。許隆倫說明，目前除電源供應器外，伺服器、主機板、顯示卡等產品均獲美國關稅豁免。他認為，以公司規模而言，委外代工比自建產線更具效益和彈性，若未來全面課徵 20% 關稅，所有業者成本均等幅上升，反而不需要特別調整生產布局。

許隆倫也提到，公司去年在美國購置新倉庫，面積從原本 2 萬 6 千平方呎擴增至 10 萬平方呎，大幅提升物流效率。若未來有在美組裝需求，合作夥伴迎廣在南加州的產線已於去年第四季就緒，車程僅 30 分鐘，可就近支援。

陳式仁補充，公司持續投入研發，聚焦專用硬體、強電散熱及高速互聯三大技術領域。他表示，AI 運算趨勢已從通用運算轉向專用加速，CPU 將搭配 GPU、TPU、NPU 等加速器，並需要更強大的電力與散熱解決方案。