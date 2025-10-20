永擎：AI需求強勁 輝達RTX Pro 6000核心伺服器產品明年Q2貢獻營收

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-20 16:43

華擎 (3515-TW) 旗下伺服器廠永擎 (7711-TW) 今 (20) 日舉辦上市前業績發表會，永擎資深副總陳式仁表示，目前並無看到 AI 泡沫需求，未來將開發靈活彈性的機櫃型產品，目前積極導入輝達 RTX Pro 6000 核心的伺服器，預計於明年第二季貢獻營收。

永擎今日召開上市前業績發表會。圖左為永擎董事長許隆倫。（鉅亨網記者吳承諦攝）

針對未來展望，永擎資深副總陳式仁表示，公司對 AI 伺服器市場需求仍感到非常強勁，並認為市場仍處於剛開始階段，並無泡沫化風險。公司預期 2026 年的營運表現將是「中性偏上」，成長動能主要來自 AI 應用從訓練轉向推論。

在新產品佈局方面，永擎將重點開發能靈活彈性組態的機櫃型產品，以因應大參數模型與多模態訓練的需求。在推論領域，公司積極導入輝達 RTX Pro 6000 核心的伺服器，這類產品最快可望在明年第二季開始貢獻營收。

永擎營收成長迅速，然而毛利率大幅下滑，董事長許隆倫回應，關於毛利率變化，公司解釋有兩大因素。2024 年毛利率下降主因是毛利較低的 AI 伺服器產品營收佔比大幅拉升所致，但整體毛利總額仍在擴大，公司追求的是毛利面積的增長。

在地緣政治與關稅因應上，永擎財務經理洪培雅表示，目前伺服器產品仍在豁免清單中，暫無直接影響。公司已制定四大應對措施，包括與代工夥伴合作美國產線、善用母公司和碩在美洲的生產據點，此外，也可透過客戶在加拿大、墨西哥的組裝廠出貨，或是利用華擎美國的倉儲空間來彈性應對。

洪培雅提到，永擎目前產品全數委外生產，板卡生產地點包括大陸、越南與台灣，系統組裝則以台灣為主。公司短期內沒有自建產能的計畫，認為透過與合作夥伴的產能合作，應可足夠支應未來幾年的營運成長。

永擎 2024 年營收 88.0 億元，年增 225.2%；毛利 15 億元，年增 107.7%；毛利率 17.1%，年減 9.7 個百分點；營業利益 5.6 億元，較去年同期由虧轉盈；營益率 6.3%；稅後淨利 5.1 億元，年增 6,212.5%，每股純益 8.36 元。

永擎 2025 年上半年營收 108.8 億元；毛利率 8.2%；營業利益 3.5 億元；營益率 3.2%；稅後淨利 4.0 億元，每股純益 6.63 元。

產品營收佔比部分，AI 產品佔約 80%、GP MB(通用伺服器主機板) 約 10%、Gp System(通用伺服器系統) 約 10%。