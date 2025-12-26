search icon



台股

神達續擴大美國製造布局 租下加州3建物

鉅亨網記者彭昱文 台北

神達 (3706-TW) 今 (26) 日公告，因應營運所需，子公司 MiTAC Information Systems Corp. 取得美國加州三棟建物，持續擴大北美產能。

cover image of news article
神達總經理何繼武。(鉅亨網資料照)

神達此次取得建物面積 25.34 萬平方英尺，使用權資產金額為 7899.5 萬美元；租金依承租面積調整，第 1-4 月每月 5.50 萬美元、第 5-6 月每月 9.56 萬美元、第 7-8 月每月 31.41 萬美元，第 9-12 月每月 68.23 萬美元，之後每年隨物價調整。


神達先前於法說會指出，未來製造布局聚焦亞太區及北美市場，其中，美國新廠擴建中，預計將於明年第二、三季陸續啟用，加上此次租用的，目前共有 5 個生產據點，同時墨西哥的營運也持續擴張。

在亞太地區方面，神達在台灣除了既有的竹科廠外，竹南廠也開始投入生產，中國大陸廠區則不會擴建，至於越南廠已完工，於本季開始試產，預計明年啟動製造。


神達AI伺服器美國

