神達續擴大美國製造布局 租下加州3建物

神達 ( 3706-TW ) 今 (26) 日公告，因應營運所需，子公司 MiTAC Information Systems Corp. 取得美國加州三棟建物，持續擴大北美產能。

‌



神達先前於法說會指出，未來製造布局聚焦亞太區及北美市場，其中，美國新廠擴建中，預計將於明年第二、三季陸續啟用，加上此次租用的，目前共有 5 個生產據點，同時墨西哥的營運也持續擴張。