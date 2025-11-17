鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-17 08:10

根據華府智庫「布魯金斯學會」最新研究，AI 革命恐引發薪資水準的「繁榮 - 衰退」周期，呈現「倒 U 型」曲線特徵，而非只有影響金融市場。

薪資「倒U型」危機襲來！布魯金斯學會：AI革命恐讓勞工收入先升後降（圖：Shutterstock）

這項研究由賓州大學神經科學教授 Konrad Kording 與社會政策與實踐學院副教授 Ioana Marinescu 主導，透過模擬實驗發現 AI 初期因提升生產效率推高工資，但隨其掌握更多任務，人力需求下降，勞動者被迫轉向低附加價值崗位，初期收益將被抹去。

模型顯示，AI 驅動生產力激增時薪資迅速攀升，隨後成長放緩，自動化普及後開始回落。即便薪資下行，整體產出仍成長，但經濟成果更向資本傾斜，勞動要素回報被壓縮。

這個過程與「智力飽和」（Intelligence Saturation）密切相關。AI 雖提升經濟體智力水平，但受限於現實工作需人機協同、依賴實體工具，增益終將放緩。

布魯金斯學會的研究摒棄「無限繁榮」或「全面失業」的極端觀點，強調 AI 長期恐致工資大幅下滑。

為因應潛在衝擊，研究作者提出三項建議；一是主動放緩自動化進程，避免勞動市場劇烈震盪；二是加大機器、設備等實體資本投資，維持勞工生產力；三是對線上虛擬服務替代線下的情形徵收專項稅，防止產業生態被 AI「掏空」，其中「虛擬服務替代稅」與美國參議員桑德斯 (Bernie Sanders）) 的「機器人稅」理念相近，旨在緩解技術變革的社會成本。