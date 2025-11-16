骨折式降價！瑪莎拉蒂再降價 搶救中國市場銷量

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-16 04:30

近日中國多地瑪莎拉蒂門市社交媒體發布海報，稱瑪莎拉蒂 SUV 車型 Grecale Folgore 售價人民幣 35.88 萬起。

瑪莎拉蒂「骨折式降價」搶救中國市場銷量。（圖：Shutterstock）

據《藍鯨新聞》周六（15 日）報導，海報顯示，該車型為純電車型，採用寧德時代電池技術，續航里程 533 公里，購買可減免購置稅。

經銷商核實了這一價格的真實性。銷售顧問表示，35.88 萬是裸車價，另外還需要加上一定的選配費用，最終落地大約在 40 萬元，外觀方能與燃油版完全一致，但在設計細節上更具科技感。

續航力方面，官方標註為 533 公里，在實際綜合路況下，大約能達到八折左右，也就是 400 多公里。

「因為我們是新開的旗艦店，與廠方經過多輪洽談，才拿到了這批現車，所以才能給出如此有競爭力的價格。」

銷售還透露：「我們門市是 10 月開業的，這批特價車總共約有七八十台，銷量非常好，目前現車已經售出一半左右。不僅有本地的客戶，還有許多外地客戶前來訂購。」

瑪莎拉蒂 Grecale Folgore 是品牌首款純電中型 SUV，主打高性能與超豪華定位，官方指導價人民幣 89.88 萬元，經銷商報出的 35.88 萬元較指導價降了 54 萬，電動版比燃油版折扣力度更大。

從指導價來看，瑪莎拉蒂 Grecale Folgore 對標保時捷 Macan 純電版，但經銷商降價後，該款車型進入 30～40 萬級別新能源 SUV 競爭圈，幾乎與小米 (01810-HK) 、蔚來 (09866-HK) 、理想 (LI-US) 、問界等造車新勢力同台競技。

瑪莎拉蒂終端價格大幅下降的背後是銷量疲軟。乘聯會的數據顯示，瑪莎拉蒂 2024 年在華銷量為 1,228 輛，下滑超過 70%，最低一個月只售出 30 餘輛。

時序進入 2025 年，瑪莎拉蒂的銷量未見明顯好轉，今年 9 月瑪莎拉蒂的中國進口銷量為 83 台，較一年前下降 5%；今年 1～9 月，瑪莎拉蒂的中國進口銷量為 1,023 台，下滑 3%。