骨折式降價！瑪莎拉蒂再降價 搶救中國市場銷量

鉅亨網編譯鍾詠翔

近日中國多地瑪莎拉蒂門市社交媒體發布海報，稱瑪莎拉蒂 SUV 車型 Grecale Folgore 售價人民幣 35.88 萬起。

cover image of news article
瑪莎拉蒂「骨折式降價」搶救中國市場銷量。（圖：Shutterstock）

據《藍鯨新聞》周六（15 日）報導，海報顯示，該車型為純電車型，採用寧德時代電池技術，續航里程 533 公里，購買可減免購置稅。


經銷商核實了這一價格的真實性。銷售顧問表示，35.88 萬是裸車價，另外還需要加上一定的選配費用，最終落地大約在 40 萬元，外觀方能與燃油版完全一致，但在設計細節上更具科技感。

續航力方面，官方標註為 533 公里，在實際綜合路況下，大約能達到八折左右，也就是 400 多公里。

「因為我們是新開的旗艦店，與廠方經過多輪洽談，才拿到了這批現車，所以才能給出如此有競爭力的價格。」

銷售還透露：「我們門市是 10 月開業的，這批特價車總共約有七八十台，銷量非常好，目前現車已經售出一半左右。不僅有本地的客戶，還有許多外地客戶前來訂購。」

瑪莎拉蒂 Grecale Folgore 是品牌首款純電中型 SUV，主打高性能與超豪華定位，官方指導價人民幣 89.88 萬元，經銷商報出的 35.88 萬元較指導價降了 54 萬，電動版比燃油版折扣力度更大。

從指導價來看，瑪莎拉蒂 Grecale Folgore 對標保時捷 Macan 純電版，但經銷商降價後，該款車型進入 30～40 萬級別新能源 SUV 競爭圈，幾乎與小米 (01810-HK) 、蔚來 (09866-HK) 、理想 (LI-US) 、問界等造車新勢力同台競技。

瑪莎拉蒂終端價格大幅下降的背後是銷量疲軟。乘聯會的數據顯示，瑪莎拉蒂 2024 年在華銷量為 1,228 輛，下滑超過 70%，最低一個月只售出 30 餘輛。

時序進入 2025 年，瑪莎拉蒂的銷量未見明顯好轉，今年 9 月瑪莎拉蒂的中國進口銷量為 83 台，較一年前下降 5%；今年 1～9 月，瑪莎拉蒂的中國進口銷量為 1,023 台，下滑 3%。

事實上，銷量下滑品牌效應減弱不只是瑪莎拉蒂一家車廠面臨的問題，從乘聯會公布的數據來看，賓利、勞斯萊斯、法拉利等一眾超豪華品牌均有不同程度的衰減，只不過瑪莎拉蒂面臨的問題更嚴峻。


