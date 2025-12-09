鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-09 08:21

中國 11 月國內汽車銷量罕見下滑，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）周一（8 日）發布的數據顯示，11 月全國乘用車市場零售 222.5 萬輛，較一年前下降 8.1%。

中國11月車市銷量罕見降8%，明年恐面臨成長壓力。（圖：Shutterstock）

據《澎湃新聞》報導，今年來中國車市呈現「前低中高後平」的走勢：數據顯示，國內車市零售累計增速從 1-2 月增長 1.2%、3-6 月增長 15%，到 7-9 月徘徊在 6% 左右、10-11 月回落到偏低狀態，呈現第四季高基數的減速特徵。

對於銷量下滑，乘聯分會秘書長崔東樹強調，這一下滑在業界的預期之內。一方面是因為去年下半年的銷量基數過高，另一方面是多地以舊換新補貼暫停或改為搖號影響消費者購買。

「今年調節增速的重要政策是以舊換新補貼，截至 10 月 22 日，2025 年汽車以舊換新補貼申請量突破千萬輛，前 11 個月申請量已達 1,120 萬輛。隨著各地補貼的大面積暫停，11 月的日均補貼規模降到 3 萬輛，增速調節效果明顯。」乘聯分會表示。

展望 12 月份，有別於部分車廠的預測，乘聯分會認為 12 月新能源車零售銷量將呈現較強態勢。

乘聯分會分析，受明年買車多 5 個點車購稅政策影響，消費者年末購車緊迫感更強。一方面，車廠針對熱銷車型推出補貼；另一方面，消費者也將根據提車進度選擇車型：熱銷車型購買排隊，會促使很多消費者轉而購買平銷車型，這將推動車市消費熱度持續上升，新能源車銷量會有進一步提升。