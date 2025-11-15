鉅亨網編譯段智恆 2025-11-15 03:00

根據《彭博》周五 (14 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 與三星最新一代延展實境 (XR) 頭戴裝置同場競爭，試圖搶占仍然相對狹小的市場。儘管技術大幅進步，但高價格、笨重設計及軟體成熟度限制，讓 XR 尚未邁向主流。

XR大戰升溫！蘋果與三星新品比拚 高價與設計限制仍難走向主流(圖：REUTERS/TPG)

在科技業展望中，未來的智慧眼鏡將能提供個人劇院、導航、人工智慧 (AI) 菜單翻譯、3D 回憶重現及虛擬多螢幕工作區。然而，2025 年的消費者仍需在不同類型裝置間做出取捨：外形日常、輕巧可戴出門的擴增實境 (AR) 眼鏡，如 Ray-Ban Meta(META-US)；或是像蘋果 Vision Pro、Meta Quest 與三星 Galaxy XR 這類「臉上的電腦」。

蘋果執行長庫克坦言，Vision Pro「不是大眾市場產品」，主因要價 3,499 美元。三星的 Galaxy XR 價位約 1,800 美元，定位介於頂規蘋果與平價 Meta Quest 之間，但整體 XR 裝置仍屬小眾市場。

硬體：重量取向不同、體驗差異明顯

Galaxy XR 是首款採用 Google(GOOGL-US) Android XR 的頭顯，支援沉浸式 YouTube、Google Maps、Google Photos，以及 Gemini AI。三星將 Galaxy XR 打造成較輕的頭顯，使用硬式塑膠頭帶與後旋鈕調整，並附上額頭墊片供使用者調整配戴。

不過這種固定式設計在躺著或靠著使用時較不舒適。蘋果更新後的 Vision Pro 頭帶則加入厚實、可調的後腦與頭頂墊，能更舒服地長時間使用，但長時間佩戴仍會疲勞。

兩者皆採用高解析 Micro-OLED 面板，但 Vision Pro 具備 120Hz 更新率，Galaxy XR 則預設僅 72Hz，在穿透模式下更容易感受到延遲與模糊。音效方面，Vision Pro 的揚聲器較為飽滿，但兩者使用無線耳機體驗皆最佳。

Vision Pro 在裝感與零組件上更具高階感，頭帶與光封件可更換；Galaxy XR 若部件損壞，需整機維修。Galaxy XR 的一大優勢是保留部分周邊視野，使用者可低頭看手機或鍵盤；若需要沉浸，可加裝磁吸式遮光件。

操作：眼動追蹤與手勢追蹤差距仍明顯

兩款頭顯皆使用外接電池，並透過手勢操作。Vision Pro 的眼動追蹤搭配指尖捏合手勢，被認為是目前市場上最成熟的互動方式。

Galaxy XR 以手部追蹤為主，指向螢幕位置後捏合即可選取。雖可在設定中開啟眼動操作，但準確度不如蘋果；在昏暗環境中，三星的手勢辨識準確度也明顯下降。虛擬鍵盤的穩定度與輸入流暢度方面，Vision Pro 效果更佳。

軟體：visionOS 完整度更高 Android XR 仍在追趕

Android XR 的系統設計明顯借鑑蘋果 visionOS，包括浮動 App 格狀介面、窗口調整手勢，以及捏合手勢回到主畫面的方式。

兩者皆可將多個 App 窗口放置於空間中，自由調整距離與大小，並可呈現等身大照片或沉浸式背景。不過 visionOS 的介面運用光影、透明度與場景整合，使虛擬元素更貼近真實物件，整體觀感更自然。

Galaxy XR 的視覺細緻度與空間穩定性仍有差距，窗口偶爾會偏移，虛擬環境細節也不如蘋果豐富。三星的虛擬人物 (Persona) 較為卡通化，與 Vision Pro 的擬真化虛擬人像相比落差明顯。

在效能方面，Vision Pro 的 M5 晶片明顯領先 Galaxy XR 採用的 Snapdragon XR2+ Gen 2，帶來更加流暢的圖形與操作反應。

應用：三星強在內容、蘋果強在沉浸與穩定性

Galaxy XR 具備 YouTube、Netflix(NFLX-US)、Google Maps 等 visionOS 尚未提供的原生 App，可播放 180 度與 360 度影片，也能透過 Maps 進行沉浸式城市俯瞰體驗。不過 Netflix 僅為平板版本放大，尚未完全針對混合實境優化。

兩款頭顯都能營造個人劇院般的觀影體驗，亮度、色彩與清晰度皆優於一般穿戴式顯示眼鏡。不過 Galaxy XR 缺乏「旅遊模式」，使得在交通工具上使用時虛擬視窗會隨車身移動而飄移。

Gemini AI 是 Galaxy XR 的亮點，可辨識使用者眼前的實體環境或螢幕內容，提供相關資訊、整理視窗或回答問題。但受限於頭顯體積，使用者不太可能在戶外使用，使 Gemini 的優勢受到侷限。

在生產力方面，Vision Pro 能無線連結 Mac，提供虛擬大螢幕。Galaxy XR 也支援類似功能，但僅限定 Galaxy Book 系列筆電，限制使用族群。

結論：兩者皆非大眾市場產品 XR 仍在過渡期

整體而言，Galaxy XR 以較低價格提供不錯的沉浸式體驗，並具備 Google 內容生態優勢，但硬體質感與操作成熟度仍有限，需要後續軟體更新補足。

Vision Pro 的整體體驗較為完整，visionOS 展現更成熟的空間運算願景，但其高價與有限的 App 生態，使其定位偏向科技早期使用者。報導指出，蘋果已將較便宜的下一代 Vision Pro 延後至 2027 年，讓公司將焦點轉向智慧眼鏡的開發。