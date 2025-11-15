XR大戰升溫！蘋果與三星新品比拚 高價與設計限制仍難走向主流
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周五 (14 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 與三星最新一代延展實境 (XR) 頭戴裝置同場競爭，試圖搶占仍然相對狹小的市場。儘管技術大幅進步，但高價格、笨重設計及軟體成熟度限制，讓 XR 尚未邁向主流。
在科技業展望中，未來的智慧眼鏡將能提供個人劇院、導航、人工智慧 (AI) 菜單翻譯、3D 回憶重現及虛擬多螢幕工作區。然而，2025 年的消費者仍需在不同類型裝置間做出取捨：外形日常、輕巧可戴出門的擴增實境 (AR) 眼鏡，如 Ray-Ban Meta(META-US)；或是像蘋果 Vision Pro、Meta Quest 與三星 Galaxy XR 這類「臉上的電腦」。
蘋果執行長庫克坦言，Vision Pro「不是大眾市場產品」，主因要價 3,499 美元。三星的 Galaxy XR 價位約 1,800 美元，定位介於頂規蘋果與平價 Meta Quest 之間，但整體 XR 裝置仍屬小眾市場。
硬體：重量取向不同、體驗差異明顯
Galaxy XR 是首款採用 Google(GOOGL-US) Android XR 的頭顯，支援沉浸式 YouTube、Google Maps、Google Photos，以及 Gemini AI。三星將 Galaxy XR 打造成較輕的頭顯，使用硬式塑膠頭帶與後旋鈕調整，並附上額頭墊片供使用者調整配戴。
不過這種固定式設計在躺著或靠著使用時較不舒適。蘋果更新後的 Vision Pro 頭帶則加入厚實、可調的後腦與頭頂墊，能更舒服地長時間使用，但長時間佩戴仍會疲勞。
兩者皆採用高解析 Micro-OLED 面板，但 Vision Pro 具備 120Hz 更新率，Galaxy XR 則預設僅 72Hz，在穿透模式下更容易感受到延遲與模糊。音效方面，Vision Pro 的揚聲器較為飽滿，但兩者使用無線耳機體驗皆最佳。
Vision Pro 在裝感與零組件上更具高階感，頭帶與光封件可更換；Galaxy XR 若部件損壞，需整機維修。Galaxy XR 的一大優勢是保留部分周邊視野，使用者可低頭看手機或鍵盤；若需要沉浸，可加裝磁吸式遮光件。
操作：眼動追蹤與手勢追蹤差距仍明顯
兩款頭顯皆使用外接電池，並透過手勢操作。Vision Pro 的眼動追蹤搭配指尖捏合手勢，被認為是目前市場上最成熟的互動方式。
Galaxy XR 以手部追蹤為主，指向螢幕位置後捏合即可選取。雖可在設定中開啟眼動操作，但準確度不如蘋果；在昏暗環境中，三星的手勢辨識準確度也明顯下降。虛擬鍵盤的穩定度與輸入流暢度方面，Vision Pro 效果更佳。
軟體：visionOS 完整度更高 Android XR 仍在追趕
Android XR 的系統設計明顯借鑑蘋果 visionOS，包括浮動 App 格狀介面、窗口調整手勢，以及捏合手勢回到主畫面的方式。
兩者皆可將多個 App 窗口放置於空間中，自由調整距離與大小，並可呈現等身大照片或沉浸式背景。不過 visionOS 的介面運用光影、透明度與場景整合，使虛擬元素更貼近真實物件，整體觀感更自然。
Galaxy XR 的視覺細緻度與空間穩定性仍有差距，窗口偶爾會偏移，虛擬環境細節也不如蘋果豐富。三星的虛擬人物 (Persona) 較為卡通化，與 Vision Pro 的擬真化虛擬人像相比落差明顯。
在效能方面，Vision Pro 的 M5 晶片明顯領先 Galaxy XR 採用的 Snapdragon XR2+ Gen 2，帶來更加流暢的圖形與操作反應。
應用：三星強在內容、蘋果強在沉浸與穩定性
Galaxy XR 具備 YouTube、Netflix(NFLX-US)、Google Maps 等 visionOS 尚未提供的原生 App，可播放 180 度與 360 度影片，也能透過 Maps 進行沉浸式城市俯瞰體驗。不過 Netflix 僅為平板版本放大，尚未完全針對混合實境優化。
兩款頭顯都能營造個人劇院般的觀影體驗，亮度、色彩與清晰度皆優於一般穿戴式顯示眼鏡。不過 Galaxy XR 缺乏「旅遊模式」，使得在交通工具上使用時虛擬視窗會隨車身移動而飄移。
Gemini AI 是 Galaxy XR 的亮點，可辨識使用者眼前的實體環境或螢幕內容，提供相關資訊、整理視窗或回答問題。但受限於頭顯體積，使用者不太可能在戶外使用，使 Gemini 的優勢受到侷限。
在生產力方面，Vision Pro 能無線連結 Mac，提供虛擬大螢幕。Galaxy XR 也支援類似功能，但僅限定 Galaxy Book 系列筆電，限制使用族群。
結論：兩者皆非大眾市場產品 XR 仍在過渡期
整體而言，Galaxy XR 以較低價格提供不錯的沉浸式體驗，並具備 Google 內容生態優勢，但硬體質感與操作成熟度仍有限，需要後續軟體更新補足。
Vision Pro 的整體體驗較為完整，visionOS 展現更成熟的空間運算願景，但其高價與有限的 App 生態，使其定位偏向科技早期使用者。報導指出，蘋果已將較便宜的下一代 Vision Pro 延後至 2027 年，讓公司將焦點轉向智慧眼鏡的開發。
對多數消費者而言，XR 頭戴裝置仍處於「過渡階段」，真正適合主流市場的輕量化智慧眼鏡尚未到來。
